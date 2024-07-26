Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев

Сотрудники прокуратуры вместе с представителями лесничества в ходе осмотра лесного участка в выделе № 18 квартала № 72 лесничества на территории Шумерлинского муниципального округа установили свежий спил двух сырорастущих сосен. При этом оба дерева остались на месте, однако дальнейший их рост невозможен. Общий ущерб от содеянного превысил 37 тыс. рублей.

Для установления лиц, причастных к незаконной порубке, и привлечения их к уголовной ответственности материалы прокурорской проверки направлены в органы полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ.

Шумерлинская межрайпрокуратура.