В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВТОРОГО СБОРНИКА РАССКАЗОВ О ВЕТЕРАНАХ СВО

Сборник, состоящий из рассказов участников специальной военной операции, издал фонд «Защитники Отечества». Это уже вторая книга, основанная на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. В издании под редакцией Захара Прилепина были собраны воспоминания и рассказы участников специальной военной операции. При подготовке сборника в филиалы фонда поступило более 750 историй от ветеранов СВО и членов семей погибших героев. В итоге в книгу вошли 43 подлинные истории участников спецоперации.

Во время презентации книги заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что долг каждого – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, именно поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации.

«Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России – библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеру которых были приглашены ветераны и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине», — поделилась она.

Для справки: Первая книга с историями ветеранов спецоперации «Жизнь за други своя» была представлена на выставке-форуме «Россия» 2 февраля 2024 года и имела такой успех, что было принято решение продолжить выпуск. Это издание распространено во многих регионах страны, по нему поставлены спектакли, на премьеры которых приглашались ветераны СВО.









Фото пресс-службы ФЗО.