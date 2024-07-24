22 – 28 июля в рамках Международного дня гепатита проводятся мероприятия, посвящённые профилактике заболеваний печени

О проблеме вирусных гепатитов, а также роли злоупотребления алкоголем и лишнем весе в развитии патологий печени рассказывает д. м.н., главный внештатный специалист терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, заведующая гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы Лариса Тарасова.

«Печень выполняет более 500 функций для организма. На сегодняшний день наиболее распространёнными причинами поражения печени являются вирусные гепатиты, алкогольные и жировые поражения. Вирусные гепатиты В и С передаются половым путём, а также через инвазивные манипуляции, в частности, косметологические. Вирусные гепатиты А, Е и другие гепатиты передаются через загрязнённую воду. Профилактика от вирусных гепатитов включает в себя тестирование на маркёры вирусных гепатитов, а также вакцинацию. В случае положительных результатов теста необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или гастроэнтерологу.

Нельзя не сказать об алкогольном поражении печени, которое может привести к циррозу печени и даже онкологии. Именно поэтому злоупотребление алкоголем очень опасно для здоровья, а в диспансеризацию населения входит анкетирование, посвящённое этой теме. Такого пациента направляют к врачу-наркологу. Совместное ведение терапевта и нарколога позволяет притормозить развитие тяжёлого алкогольного поражения печени и спасти пациента. Главное, чтобы у человека была мотивация к выздоровлению, желание на прекращение пагубного употребления алкоголя.

Ещё один острый вопрос – жировое поражение печени. Ожирение – это пандемия 21 века. Определить наличие данной проблемы просто. Достаточно вычислить индекс массы тела. Ваш вес в кг делится на квадрат роста в метрах. И если индекс находится в пределах 18,5-25, то этот показатель в пределах нормы. 25-30 – избыточная масса тела. Всё что выше 30 – ожирение. В некоторых случаях ожирение печени бывает и у людей, у которых индекс массы тела меньше 18,5. Речь идёт о заболеваниях кишечника, щитовидной железы, поликистозе яичников и других патологиях, которые снижают массу тела и приводят к ожирению печени. А наличие абдоминального жира сказывается негативно не только на функциях печени, но и на работе всего организма человека, в том числе развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Как заподозрить у себя проблемы с печенью? Если вы стали испытывать немотивированную слабость, если у вас пожелтение и зуд кожных покровов, если увеличился в объёме живот, если в правом подреберье вы чувствуете тяжесть, уплотнение, то нужно сразу обратиться к врачу».

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Первоисточник:

БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии