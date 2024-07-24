Печень болеет молча

В рамках Международного дня гепатита (28 июля) неделя с 22 по 28 июля посвящена профилактике заболеваний печени.

Издавна люди называли печень «источником жизненного начала» и знали, что это один из самых главных органов человека. Она является самой большой железой в организме и находится под правым подреберьем, примерно весит около 1700 граммов.

Печень выполняет более 500 функций, участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ. Она является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ. В печени вырабатывается желчь, необходимая для пищеварения. Она также регулирует уровень холестерина и контролирует свертываемость крови.

Поэтому неудивительно, что даже незначительные нарушения в ее работе сказываются не только на здоровье печени, но и на всем организме в целом.

Нарушения работы печени могут быть связаны с чрезмерным потреблением жирного, жареного и обильными приемами пищи в позднее вечернее время, низкой двигательной активностью, со злоупотреблением алкоголем, длительным приемом лекарственных препаратов. Печень может поражаться и различными микроорганизмами, в частности вирусами гепатита А, В, С.

Очень часто люди даже не подозревают, что печень нуждается в помощи, так как ткань этого органа практически не имеет нервных окончаний. Выражение «печень страдает молча» появилось неслучайно. Действительно, даже такое страшное заболевание, как цирроз, может долго никак себя не проявлять.

Чаще начальные симптомы при нарушении работы печени схожи с симптомами заболевании других органов, поэтому бывает сложно поставить диагноз. Среди общих симптомов выделяют общее недомогание, слабый аппетит и изменение стула, тяжести в животе, тошнота и чувство горечи во рту. Появляется раздражительность, связанная с плохим выводом токсических веществ из организма, которые пагубно влияют на мозг. На фоне ослабленного иммунитета частые простудные заболевания. Могут появиться кожный зуд и аллергические реакции.

И в большинстве случаев характерные симптомы появляются, когда заболевание уже зашло слишком далеко. Самый главный признак, присущий только заболеваниям печени — желтушное окрашивание кожных покровов и белков глаз. Заподозрить, что с печенью что-то не в порядке можно, если появляются темный цвет мочи или обесцвеченный стул, отеки, спонтанная кровоточивость и образование гематом. Болевой синдром также развивается на более поздних стадиях развития патологий, когда железа увеличивается в размерах и начинает давить на свою капсулу и желчевыводящие протоки. Поэтому, чем раньше будут выявлены нарушения в работе печени, тем проще ее вылечить. А еще лучше не допустить развитие заболеваний.

А для этого важно контролировать режим питания. Разделить приёмы пищи на 4-5 раз в день. Следить за количеством и качеством потребляемой пищи, есть умеренно, не переедать. Не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Ограничить или исключить алкоголь. Регулярная физическая активность также важна для профилактики проблем с печенью. Необходимо соблюдать все меры профилактики вирусных гепатитов, избегать случайных незащищенных половых контактов.

Не допускать бесконтрольного приема медикаментов, необходимо соблюдать их дозировку и пить только препараты, назначенные врачом. Нельзя принимать лекарственные препараты с алкоголем. И всегда помнить, что человек в первую очередь сам должен быть ответственным за сохранение и укрепление своего здоровья.

Первоисточник:

БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»