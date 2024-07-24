До конца 2024 года в Чувашии модернизируют 340 лифтов за 1 млрд рублей

На сегодняшний день 500 млн из этой суммы уже выделено, и на них до конца года планируется заменить 150 лифтов, рассказали «Ъ-Казань» в пресс-службе главы республики. Замена лифтов субсидируется Минпромторгом России. Всего в Чувашии более 1,7 тыс. лифтов с истекшим сроком годности.

Сейчас ведомством ведется подготовка к заключению соглашения с правительством Чувашии, а также распоряжение на второй транш на оставшиеся 500 млн руб. Республика со своей стороны профинансирует разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы, на эти цели выделено более 250 млн руб.

«В настоящее время Республиканская служба единого заказчика заключила 99 контрактов на разработку проектно-сметной документации на модернизацию лифтового оборудования в количестве 340 единиц. Разработанная документация находится в процессе направления в госэкспертизу», — рассказал собеседник «Ъ-Казань».

Возможность выделения 1 миллиарда рублей на замену лифтов в октябре прошлого года обсудили глава Чувашии Олег Николаев и министр промышленности торговли РФ Денис Мантуров в ходе визита последнего в республику. Далее вопрос обсуждался в феврале этого года на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики, прошедшем в Цивильске, где президент России Владимир Путин поддержал модернизацию лифтового хозяйства в регионе.

По словам собеседника, без федеральной поддержки с заменой всех лифтов с истекшим сроком годности республике не справиться, даже несмотря на то, что правительство Чувашии делает все возможное для ускорения процесса модернизации лифтового хозяйства.

Так, в 2023 году в рамках программы капремонта многоквартирных домов в республике было заменено 89 лифтов — более чем в два раза больше среднегодовых показателей прошлых лет. В 2024 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов планируется заменить 96 лифтов в 45 домах.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»