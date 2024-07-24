В Подмосковье стартовал фестиваль новых медиа

Фестиваль новых медиа собрал около 400 участников крупнейшего медиасообщества России «Мастерской новых медиа» в подмосковном «Сенеже». Выпускники программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» обсудят вызовы перед медиа, прокачают навыки в создании ценностного контента и управления медиа. Спикеры фестиваля – Дмитрий Песков, Мария Захарова, Олег Артемьев, Арам Габрелянов, Владимир Табак и другие.

Участники фестиваля – выпускники программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа». Они создают конструктивный контент и ценностно-ориентированные медиапродукты, реализуют полезные для страны проекты, занимаются организацией информационной работы на региональном и федеральном уровнях, в том числе в новых регионах.

«Сегодня Мастерская новых медиа – это почти 1000 выпускников из 88 регионов. И самое главное – это тысячи успешных проектов. И уже почти везде, где происходит все самое интересное в сфере медиа и вообще в нашей стране, есть выпускники Мастерской новых медиа. Не зря говорят, что время вызовов – это всегда время возможностей. Идет информационная война, и как никогда мы понимаем, что слово – это оружие. И не только в информационной войне, а в воспитании подрастающего поколения, в формировании чувства гордости, в создании мечты, в формировании образа будущего и понимания, куда мы идем дальше. И это все зона, в которой то, что вы делаете, невероятно важно для каждого из вас, потому что это возможность внести свой вклад в победу, в преодоление вызова. А во-вторых, это очень важно для страны. И это показало огромное количество проектов, в которых многие из вас участвовали», – сказал в видеообращении к участникам фестиваляпервый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Это первое масштабное мероприятие для сообщества Мастерской в новом формате. В нем принимает участие почти половина сообщества. Среди них:

соведущая «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале Евгения Черницкая из Москвы;

автор проект «Дети мира» – лагерь для детей, переживших травмирующий опыт боевых действий Елена Алдошина из Донецка;

из Донецка; преподаватель в университете, автор YouTube-канала с объективной оценкой ситуации изнутри Европы Анна-Ева Андерсен из Бельгии;

из Бельгии; автор более 20 проектов Мария Созыкина из Ижевска;

из Ижевска; блогер, стример, автор AfterShock.News Сергей Брекотин из Новосибирска;

из Новосибирска; автор аналитического канала на YouTube о добрых новостях из России «Мама в шапке» Екатерина Лоренс из Санкт-Петербурга.

«Сегодняшний фестиваль – это подтверждение, что нам нужно объединяться еще активнее, становиться еще крепче и формировать новые смыслы, новые подходы к ценностям. Ценности и традиции передаются только от человека к человеку, и вы как раз та мощная сила в стране, которая умеет делать это правильно. Рассказывая о том, какая мы, Россия, великая страна, страна – созидатель, вы передаете это следующим поколениям, а значит, строите будущее нашей страны», – отметил исполнительный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участники встречаются с известными медиаменеджерами и медиатехнологами, блогерами-миллионниками, политическими и культурными деятелями: заместителем руководителем Администрации Президента России – пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым, официальным представителем МИД России Марией Захаровой, Героем России, космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым, медиаменеджером, редакционным директором издательского дома News Media Арамом Габреляновым, генеральным директором АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимиром Табаком, генеральным директором АНО «Национальные приоритеты» Софией Малявиной, философом, футурологом Сергеем Переслегиным, блогером-миллионником Лилией Абрамовой (Tatarka) и другими.

«Когда общаешься с выпускниками «Мастерской новых медиа», чувствуется мощная энергия, которой можно изменить все. И самое главное, вы готовы делиться. Эта готовность значимо отличает медийщиков, которые собрались на фестивале, от тех стандартов, которые формировались раньше. Моя искренняя благодарность за то, что вы делаете добрые вещи, полезные вещи, делаете то, в чем нуждается каждый человек», – основатель «Мастерской новых медиа», замгендиректора «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

На фестивале работают пять тематических площадок: «Ценности и креатив», «Продвижение и аудитория», «Вызовы и будущее», «Мастерство управления в медиа: люди и команды», «Россия» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты».

«Мастерская новых медиа» – программа для медиатехнологов. Создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Выпускниками «Мастерской новых медиа» являются 987 человек из 88 регионов России и двух стран – Беларуси и Бельгии, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Участники сообщества реализуют более 160 полезных для страны проектов.