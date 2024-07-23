Первый модуль программы «Время героев» завершился

19 июля закончился первый этап обучения программы, подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина.

Участники почти два месяца проходили интенсивное обучение, включающее как лекции, так и практические занятия. За это время слушатели курса успели также познакомиться со своими наставниками, которые будут помогать им на местах во время стажировок.

«Результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания! То, с каким рвением и упорством они постигали все дисциплины, вошедшие в состав образовательной программы, <…> наглядно показало нам, что это не только заинтересованность участников в новых знаниях, это, в первую очередь, ответственность, перед Президентом и гражданами страны», — подчеркнула руководитель программы «Время героев», заместитель директора ВШГУ Президентской академии, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, отметив при этом, что «будущие руководители не останутся безразличными к проблемам общества и страны, быстро и эффективно будут решать все поставленные перед ними задачи».

Напомним, программа «Время героев» разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС и реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она была открыта весной этого года для повышения профессиональных компетенций бойцов СВО и освоения ими гражданских специальностей. Цель программы — подготовка квалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, в крупных компаниях.

Для участия в первом потоке из 44 тысяч претендентов, отобрали 83 человека с управленческим опытом и потенциалом.







