Олика Иванова: любишь кататься на самокате — катайся по правилам!

В Чебоксарах состоялся блог-тур на электросамокатах. Организовали его сотрудники Управления Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике, специалисты Центра управления регионом Чувашии.

Инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике Анастасия Никитина напомнила блогерам, как правильно пользоваться электросамокатами, чтобы обезопасить себя, своих детей и всех участников дорожного движения.

«Большинство электрических самокатов могут развивать скорость до 50 км/ч, и когда на нём катается ребёнок, естественно, он не справится с управлением этой «бешеной табуретки». Так же нужно помнить, что это индивидуальный вид транспорта и на нём нельзя кататься вдвоём, втроём. И третий момент: обязательно нужно спешиваться перед пешеходным переходом, что на самокате, что на велосипеде. И не нужно забывать про защиту: каски, налокотники, наколенники. Они действительно спасают», — сообщила Анастасия Никитина в ходе мастер-класса.

Молодых людей не только «загрузили» теорией, но и предоставили возможность закрепить знания на практике. Олика Иванова призналась, что впервые взялась за руль этой «чудо-техники». Девушку обучили элементарным правилам езды на электросамокате.

«Самокат позволяет передвигаться по городу быстрее и делает прогулки приятнее. Чтобы длительная езда была в радость, научитесь правильной технике катания. И помните, катание не для тех, кто не может удержать равновесие», — поделилась эмоциями Олика со своими подписчиками сразу после мастер-класса.

В завершение встречи блогеры выделили 5 главных правил катания на самокатах, о которых обещали рассказать на своих личных страничках в соцсетях.

При использовании СИМ для передвижения по городу нужно бытья ярким. В вечернее время на одежде и защите обязательны световозвращающие (светоотражающие) элементы.

1. 1 самокат = 1 человек, не ездить вдвоем и, тем более, втроем.

2. Не сигналить людям в спину, снижать скорость или спешиваться рядом с ними – приоритет всегда у пешеходов.

3. Спешиваться на пешеходном переходе и соблюдать скоростной режим.

4. Родителям нельзя передавать ребенку свой аккаунт от приложения, потому что детям до 18 лет кататься на арендованных электросамокатах запрещено.

5. Катайтесь трезвыми!