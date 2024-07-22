На спасателя надейся, а сам не плошай: безопасность на водоемах Чувашии обсудили в прямом эфире

В прямом эфире ЦУР Чувашии рассказали, что может сделать каждый из нас для безопасного отдыха на водоемах, и что делается для этого на уровне республики.

Как рассказал заместитель председателя Государственного комитета региона по делам ГО и ЧС Эдуард Маринкин, взяты за правило профилактические рейды, установлены стенды, витрины, на пляжах Чебоксар и Новочебоксарска увеличено количество дежурств спасателей в «часы пик», выходные и праздники, публикуется социальная реклама. Внимание отдыхающих привлекает МКИОН – мобильный комплекс информирования и оповещения населения, транслирующий на пляжах ролики о необходимости соблюдения правил безопасности.

Что можно делать, а что нельзя во время отдыха на воде? Спикер посоветовал зрителям воздержаться от купания в открытых водоемах при температуре воды ниже +15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания и смерть от холодового шока. Напомнил о категорическом запрете ныряния в незнакомых местах, а также с лодок, катеров, причалов. Эдуард Маринкин посоветовал выбирать для водных процедур только специально оборудованные места и особое внимание обращать на водоросли, которые могут обвить человека и стать причиной утопления.

И, кстати, в Чувашии за купание в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками, можно схлопотать административный штраф в тысячу рублей.

О чем еще говорили в прямом эфире? Можно посмотреть в записи по ссылке https://vk.com/wall-142632677_93029