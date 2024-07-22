Марат Хуснуллин: Качество коммунальных услуг улучшилось за полгода для 510 тысяч россиян

Статистика модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт средств Фонда национального благосостояния приводится на сайте Правительства России. С января по июнь этого года с привлечением льготных займов в 17 регионах построили и модернизировали 71,8 км инженерных сетей, а также ввели 16 объектов ЖКХ – такие цифры сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«От стабильной работы систем и объектов ЖКХ напрямую зависит качество жизни граждан. Поэтому мы уделяем особое внимание этой сфере. Здесь с годами накопилось достаточно проблем, и мы их поступательно решаем. Работы предстоит ещё много, но уже есть и неплохие результаты. Так, по программе модернизации с привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ, которая входит в социально-экономическую инициативу Правительства «Инфраструктурное меню», в первом полугодии качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 510 тысяч россиян», – сказал Марат Хуснуллин.

Например, в Калининградской области в первом полугодии провели реконструкцию Южной водопроводной станции №2, в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 6 новых котельных, а также 6,4 км тепловых сетей в Нижнем Новгороде, в Ульяновской области прошел капремонт 12,5 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Куратором этой программы является Минстрой России, а оператором выступает ППК «Фонд развития территорий».

Отметим, работа по улучшению коммунальной инфраструктуры идет и в Чувашии. Так, в конце прошлого года Глава республики Олег Николаев сообщил в своем телеграм-канале о дополнительных 14 млрд рублей, выделяемых региону на трехлетку благодаря поправкам в федеральный бюджет, принятым Госдумой во втором чтении. Дополнительные средства, сообщил он, будут направлены в том числе на модернизацию лифтового хозяйства, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения.

Чувашинформ.рф.