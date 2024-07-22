Жители Чувашии могут проголосовать за «Культурную столицу 2026 года»

«Самый культурный» город можно выбрать на портале «Госуслуги». Конкурс проводится, чтобы поддержать развитие регионов, показать их самобытность и потенциал.

Выбор делается по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В первом случае свое мнение может высказать любой житель страны с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах». Во втором случае город-победитель выбирают эксперты – оцениваются активность и качество культурной жизни населенного пункта, а также его популярность среди населения. Победитель народного голосования получит специальный приз на итоговом мероприятии в декабре.

Чтобы проголосовать, нужно при помощи своей учётной записи на «Госуслугах» пройти на платформу обратной связи, выбрать до 5 населённых пунктов, нажать «отправить». На экране появится запись «Ваш голос учтён».

К сведению, впервые конкурс «Культурная столица года» прошёл в 2023 году. Победителями тогда стали Нижний Новгород и Грозный. Конкурс предоставляет регионам страны уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности.

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