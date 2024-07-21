Ремонт ФАПа близится к завершению

С апреля текущего года в д. Егоркино осуществлялся капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. На сегодня капитальный ремонт подошёл к заключительному этапу.

Подрядной организации осталось устранить выявленные замечания и недочёты, а также произвести врезку газопровода.

Капитальный ремонт акушерского пункта стал возможен благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение». Эта масштабная программа нацелена на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и решения проблемы дефицита медицинских кадров.

На первом этапе был проделан большой объем ремонтных работ: заменены полы, кафель, установлены новые двери и окна, обновлены системы отопления, электроснабжения и пожарной сигнализации, проведены канализация и водопровод, которые до настоящего времени отсутствовали в здании медицинского пункта. Кроме этого, строительной бригадой отремонтировано крыльцо здания и заменена ветхая котельная, установлен пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья.



С нетерпением ждут открытия ФАПа местные жители, чтобы получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. «Мы очень рады, что наш медпункт наконец-то отремонтировали. Вся деревня ждет открытия. Далеко не всем пожилым людям удобно ездить в районную больницу за получением медицинской помощи», — говорят они.



По информации Шумерлинского ММЦ.