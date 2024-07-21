После смены номера телефона можно оказаться в кредитах

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Чебоксары обратился 30-летний горожанин с заявлением о хищении у него с банковской карты около 2 миллионов рублей. Мошенники добрались до электронного банковского кабинета чебоксарца, дистанционно оформили кредит и перевели полученную сумму на свои счета.

В ходе разбирательств полицейские установили, что чебоксарец недавно сменил номер телефона и не отключил мобильный банк от старого номера. Новый владелец воспользовался этим, незаконного оформил заём и похитил выданные банком средства.



С аналогичной проблемой только в июле в УМВД России по г. Чебоксары обратились 6 человек. Общая сумма ущерба составила почти 6 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.



Напоминаем о необходимости поддерживать актуальность информации из анкеты, заполненной в банке при первом визите. При смене номера телефона важно не только известить банк о привязке нового номера, но и обязательно отключить мобильный банк от прежнего.



МВД по Чувашии.