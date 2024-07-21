Как снести старый дом?

У вас в деревне есть старый дом, который почти развалился? Однако налог на дом и квитанции за вывоз мусора приходят регулярно, и вы хотите снести эту избушку, чтобы избавиться от лишних трат? Как правильно это сделать?

Просто снести старый дом недостаточно. Вам нужно снять его с кадастрового учета и прекратить право собственности на дом, если оно было зарегистрировано. Иначе квитанции так и будут приходить.



Если дом стоял только на кадастровом учете, то вы можете обратиться в администрацию, в отдел имущественных и земельных отношений. К вам приедет комиссия, составит акт о том, что дом снесен. Сфотографирует и направит документы в Росреестр. Данный выезд не предполагает оплаты. На основании акта осмотра дом будет снят с учета. Фактически только после этого он перестанет существовать.



Если старый дом был не только учтен, но и право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то в этом случае после сноса дома в обязательном порядке нужно пригласить кадастрового инженера. Он составит акт обследования (услуга платная, примерно 3 тысячи рублей), который необходимо будет предоставить через МФЦ в Росреестр. В результате проведения учетных действий вам будет выдана выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. В графе «статус записи об объекте недвижимости» будет указано, что объект снят с кадастрового учета и отмечена дата его снятия. Всё, юридически дома нет.



В любом случае, снять старый дом с учета и прекратить право собственности необходимо. Нужно, чтобы данные о старой постройке были исключены из ЕГРН. Иначе даже после сноса дома он будет числиться в реестре. Это значит, что вам придётся платить налог на имущество, которое существует только на бумаге, и оплачивать вывоз мусора, которого нет.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.