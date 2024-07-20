С 1 июля упрощен порядок выплаты за счет средств пенсионных накоплений

Ранее право на единовременную выплату зависело от расчетного размера страховой пенсии. Теперь основным критерием является прожиточный минимум пенсионера в Российской Федерации. Нововведения позволят большему числу граждан получить указанные средства одномоментно.



Взносы на накопительную пенсию уплачивались работодателями в 2002—2013 годах за граждан 1967 года рождения и моложе. Также в период с 2002 по 2004 годы за счет обязательных взносов накопления формировались у мужчин 1953—1966 годов рождения и женщин 1957—1966 годов рождения. Пенсионные накопления есть также у тех, кто самостоятельно уплачивал дополнительные страховые взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсии или направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Информация о сумме средств (при их наличии) содержится в индивидуальном лицевом счете, выписку из которого можно получить на портале госуслуг. Также это можно уточнить, обратившись лично в клиентскую службу СФР или в МФЦ. Если гражданин выбрал в качестве страховщика негосударственный пенсионный фонд, то для уточнения информации о сумме средств и получения выплат следует обратиться в тот фонд, которому гражданин доверил управление своими пенсионными накоплениями.



За получением выплаты (при наличии средств) могут обратиться женщины после достижения возраста 55 лет, мужчины — 60 лет. Также право на выплату возникает у лиц, выработавших льготный стаж для досрочного выхода на пенсию.



При определении права на тот или иной вид выплаты первично рассчитывается размер возможной накопительной пенсии. Если он равен или менее 10 % от величины прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации (13290 руб. * 10 % = 1329 руб.), то средства можно получить единовременно. При превышении – устанавливается накопительная пенсия. Если средства сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсии, то может быть установлена срочная пенсионная выплата на срок не менее 10 лет.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.