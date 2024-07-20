Статус предпенсионера: как получить и что он даёт?

Отделение СФР по Чувашии подтвердило статус предпенсионера более чем 16 тысячам жителей республики. Для граждан предпенсионного возраста действуют льготы и меры социальной поддержки федерального и регионального уровней. Чтобы ими воспользоваться, необходимо подтвердить соответствующий статус.

Справку о статусе предпенсионера можно получить самостоятельно на портале госуслуг (раздел «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста»). Её подтвердят усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ можно сохранить и распечатать. Справку можно оформить и в офисах МФЦ, клиентских службах Отделения СФР по Чувашии или через работодателя.



При определении статуса предпенсионера учитываются два фактора: основание, дающее право на досрочное назначение пенсии (необходимое количество детей, инвалидность, специальный стаж) и непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период.

В 2024 году предпенсионерами являются женщины 1969 года рождения и старше и мужчины 1964 года рождения и старше. Для врачей, учителей, работников вредных и опасных производств предпенсионный возраст наступает одновременно с выработкой специального стажа.



Предпенсионеры имеют право на освобождение от имущественного и земельного налогов (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), повышенный размер пособия по безработице, бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография», два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Кроме того, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства (в связи с увольнением по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия).



Получить консультацию специалистов Отделения СФР по Чувашии можно по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.