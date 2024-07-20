Новая выплата для семей с детьми

С 2026 года некоторые семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются двое и более детей (несовершеннолетних или в возрасте до 23 лет при очном обучении), смогут оформить семейную налоговую выплату, сообщили в Минтруде. Она будет доступна только работающим родителям, уплатившим НДФЛ, и в тех семьях, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека.

Оператором новой семейной выплаты станет Социальный фонд России.

По сути, эта выплата будет частью возвращенного подоходного налога, уплаченного в прошлом году, налог пересчитают по ставке 6 %, а разницу вернут семье. Чтобы получить эту денежную сумму, потребуется подать заявление в СФР — лично, через МФЦ или онлайн на «Госуслугах». Срок обращения за выплатой впервые — с 1 июня по 1 октября 2026 года.



По предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут охвачены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, посчитали в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что на выплату не смогут претендовать родители, имеющие задолженность по алиментам. Также при ее назначении будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.



По информации RG.ru.