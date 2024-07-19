Урок мужества с участником СВО

Олег Кудакин находился на спецоперации с первых дней. Недавно он встретился с учениками гимназии № 8.

На уроке мужества Олег рассказал о трудных боевых ситуациях, о мужестве сослуживцев, о патриотическом духе и поддержке со стороны простых граждан, учащихся школ. Обращаясь к детям, он отметил: «Вы, в отличие от луганских и донецких детей, живете в мирных условиях, не слышите и не видите, как разрываются снаряды, как они уносят жизни мирных людей. Поэтому цените этот мир, эту тишину и сделайте то, что в ваших силах. А в ваших силах — хорошо учиться, быть дисциплинированными, стать настоящими патриотами и будущими защитниками своей Родины».



По информации ТГ-канала гимназии № 8.