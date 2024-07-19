Турнир выдался ярким

Второй открытый турнир по классическим шахматам «Летний кубок-2024» проходил 6-7 и 13-14 июля во Дворце детского и молодежного творчества Шумерли.

Летний кубок собрал 23 участника из Шумерли, Чебоксар, Новочебоксарска, Ядрина, Аликова, Вурнар, а также из Ленинградской и Московской областей. Он был наполненным массой интересных партий.



Набрав 6 очков, победителем турнира стал В. Петров из Ядрина — чемпион Чувашии 2021 года, рейтинг-фаворит турнира. Вторым призёром стал шумерлинец А. Тимофеев, третье место тоже у нашего игрока С. Иовлева.



4-е и 5-е места в турнире были тоже призовыми. Их заняли, соответственно, С. Слепых (Чебоксары) и Р. Гуськов (Шумерля).



ДДМТ.