С петровских времён до наших дней

Меньше двух недель остаётся до окончания открытого голосования за главное дерево страны

на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» (rosdrevo.ru).

В число деревьев-участников от субъектов РФ есть и дерево из Шумерли. Это 350-летний дуб черешчатый, произрастающий в городском парке и названный в честь Петра Великого. Наш участник под номером 37 занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носит статус памятника живой природы.



В последний месяц шумерлинский долгожитель растительного мира удерживает твердую четвертую позицию в рейтинге, однако по числу голосов в разы уступает тройке лидеров. Так, на 17 июля за наш дуб проголосовали чуть более 2680 раз, а за лидеров – от 4 до 15 тысяч.



Думается, определенная трудность для участия в голосовании шумерлинцев пожилого возраста, которые и являются самыми активными в вопросах экологии, сохранения природного разнообразия в парке, состоит в том, что на сайте rosdrevo.ru необходимо вводить адрес электронной почты. У большинства попросту нет электронного почтового ящика. Поэтому активисты обращаются к жителям Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, которые активно пользуются почтовыми программами, за поддержкой и просят не игнорировать голосование. Тем более технически этот процесс нетрудный:

нужно выбрать дерево по номером 37 и нажать «Голосовать»;

в поле ввести свой e-mail и нажать «Отправить код»;

не покидая страницу голосования, зайти в свой электронный почтовый ящик для получения кода (если в письмах сообщения нет, проверьте папку «Спам»), а затем на странице голосования ввести полученный код и нажать «Подтвердить».

Надпись «Голос принят» свидетельствует об успешно завершенном процессе. Учтите, что с одного адреса электронной почты можно проголосовать только один раз.



Николай Кондратьев, краевед-исследователь, эковолонтер:

«Шумерля – единственный город республики, который вырос на базе природных ресурсов. Указами Петра I от 1702 и 1703 годов дубравы шумерлинского края были объявлены заповедными в целях заготовки древесины для кораблестроения. Благодаря этому дубравы были сохранены как географический ландшафт и на нашей территории образована самая крупная корабельная роща Российской Империи. Именно сохранившиеся со времен корабельных лесов большие запасы дубовой древесины послужили базой для создания градообразующих предприятий».

Наталья Игнатьева.