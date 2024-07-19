Сельхозпродукция из Чувашии востребована

С начала 2024 года из Чувашии за рубеж было отправлено 13,9 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса. В частности, впервые отгружены за границу сушеные фрукты и бобовые овощи, продукты для кормления животных.



В общем объеме экспорта продукции АПК наибольшую долю занимает Китай – 36 %, 16 % приходится на Белоруссию, 9,1 % – на Объединенные Арабские Эмираты, 6,3 % — на Азербайджан и 6 % — на Таджикистан.



Отмечен рост экспорта отрубей, мяса птицы, муки, кондитерских изделий и шоколада. Также стал востребован за рубежом чувашский картофель – его приобрели 1,1 тыс. тонн. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года было отправлено всего 244 тонны. Поставщиками стали агрофирма «Слава картофелю», ООО «Агрохмель» и ИП Печурина Д.М.



Источник: Минсельхоз Чувашии.