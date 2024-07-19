Развитие в сотрудничестве

С 12 по 16 июля делегация Чувашской Республики во главе с Олегом Николаевым пребывала с официальным визитом в Белоруссии. Промышленники, аграрии, строители, транспортники, научные деятели, работники здравоохранения и образования, члены Правительства республики и парламентарии провели ряд встреч с руководством страны и деловыми кругами, посетили крупные предприятия и учреждения социальной сферы. В рамках рабочей поездки состоялась встреча членов международного общественного объединения чувашей «Атăл».

Между Чувашией и Белоруссией давно установлены отношения. В разные годы были подписаны 5 соглашений о развитии межмуниципального сотрудничества. В августе 2017 года заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Страна обозначена одной из приоритетных для экспортной деятельности Чувашии: за 2023 год по объему внешней торговли Белоруссия заняла 2 место среди 84 стран-партнеров Чувашии (12,9 % внешнеторгового оборота республики), в том числе по экспорту – 3 место, по импорту – 2 место. Сейчас среди перспективных направлений сотрудничества — общественный транспорт, использование искусственного интеллекта и разработка единых цифровых платформ для техники, а также станкостроение, робототехника, беспилотные технологии.



Во время посещения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, а также мемориального комплекса «Хатынь» достигнута договорённость об организации экскурсий для школьников Чувашии по историческим местам Белоруссии. Министерства Белоруссии и Чувашии в сфере образования обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве в области патриотического воспитания молодежи, развития поискового движения, проведения совместных патриотических акций и «живых уроков».



Были достигнуты договоренности в сфере строительства, образования и сельского хозяйства, намечены совместные проекты. Так, Президент Александр Лукашенко заинтересовался опытом развития хмелеводства в Чувашии. На встрече с Олегом Николаевым он заявил, что страна готова сотрудничать по этому направлению и, помимо экономики, по гуманитарным направлениям — науке, образованию, культуре и спорту. Кстати, Чувашия в лице Олега Николаева выразила готовность помочь жителям Белоруссии в лечении суставов, в операциях по их замене на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. При необходимости он может принять до 300 человек для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.



Членам Правительств Чувашии и Белоруссии была продемонстрирована работа и продукция компании «АМКОДОР», Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова, Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода.



«Радует, что в ходе общения с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко мы услышали не просто желание расширять сотрудничество, а удвоить товарооборот в кратчайшие сроки. Эту задачу услышали все — члены Правительства Республики Беларусь и руководители предприятий. В ходе посещения предприятий Беларуси мы искали возможные пути наращивания имеющихся взаимоотношений, новые направления, освоение новых ниш. У всех был настрой создавать новую продукцию, сервисы, которые взаимно усилили бы нас и еще теснее объединили, позволили чувствовать себя на рынке уверенно. На каждом предприятии был такой разговор, и их руководители взяли обязательства посетить Чувашскую Республику для того чтобы подробнее изучить возможности нашей республики и продолжить начавшийся сегодня диалог», — подвёл итоги Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сотрудничают Чувашская Республика и Республика Беларусь

Чувашская электротехническая продукция используется на стратегических объектах Белоруссии и в троллейбусах производства ОАО «МАЗ».



Ведущий производитель технических и промышленных текстильных изделий АО «Лента» готово сотрудничать с ГО «Белорусская железная дорога», где продукция может быть использована для крепления грузов в железнодорожных вагонах, контейнерах, автотранспорте, для упаковки отходов. Уже налажена работа по поставкам пряжи с ОАО «Гронитекс».



НПО «Каскад» взаимодействует с ОАО «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова», ОАО «Могилевлифтмаш», ООО «Рухтех», ООО «Электротехническая компания ЭнергоЩит», ООО «ЭстПром-Электро», ЗАО «Техпромимпекс», ООО «БПЛэлектро».



АО «Элара» начала переговоры по модернизации систем управления газовых турбин по ряду объектов с белорусским ООО «Симатек Энерго».



ООО «ЧЗСА» работает с компаниями-поставщиками комплектующих для производства мобильной техники ОАО «УХК Минский моторный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод».

Предприятия концерна «Тракторные заводы» до 2023 года в основном поставляли в Беларусь тяжелые бульдозеры.



ЧПО им. В.И. Чапаева ведет долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество с ООО «Кальвин» (постоянный участник и победитель международного фестиваля фейерверков «Асамат» в Чебоксарах) по поставкам сигнальных железнодорожных петард.

По информации cap.ru.