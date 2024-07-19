Как сотрудничают Чувашская Республика и Республика Беларусь

Экономика

Поставлена цель удвоить товарооборот между Чувашией и Беларусью

Агентство инвестиционного развития Чувашии и Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси договорились о сотрудничестве

Канаш и Осиповичи Могилевской области Беларуси стали городами-побратимами

В 2025 году планируется бизнес-миссия предпринимателей Чувашии в Беларусь

Промышленность

Изучается возможность поставок первого российского ткацкого станка, произведенного в Чувашии, в Беларусь

Беларусь и Чувашия могут совместно производить различную сельхоз- и спецтехнику, в том числе бронированные экскаваторы

Чувашия готова предложить тяжелые трактора и бульдозерную технику, поставки запчастей для железнодорожных вагонов и автотранспорта, заготовок кузнечного и литейного производств

Беларусь заинтересована в строительстве у себя завода литья

Предприятие «Амкодор» заинтересовано локализовать производство отдельных видов продукции в у нас в стране

Руководители предприятий Беларуси выразили желание посетить Чувашию для знакомства с производствами в Чувашии

Строительство

Организации Беларуси могут быть привлечены к проектированию объектов социальной инфраструктуры, строительству промышленных объектов в Чувашии

Рассматривается возможность использования белорусских строительных материалов при капремонте школ и детсадов

Транспорт

В 2024 году для ГУП «Чувашское транспортное управление» приобретается 153 троллейбуса марки УТТЗ, изготавливаемый АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» в кооперации ОАО «Минский автомобильный завод». В 2025—2030 годах планируется приобретение 133 троллейбусов

В Чувашии может появиться шоурум с образцами техники Минского автозавода

Туризм

Агентство по развитию туризма Минэкономразвития Чувашии и ИТЦ «Минск» Беларуси могут заключить соглашение о взаимодействии в сфере туризма

Туроператоры Чувашии и Беларуси приедут друг к другу для знакомства с туринфраструктурой и маршрутами

Школьники Чувашии могут начать ездить с экскурсиями в Брестскую крепость, Минск, Хатынь

АПК

Белорусы могут посетить фестиваль хмелеводства «Зелёное золото России»

Чувашия готова поделиться опытом в хмелеводстве

Поставки белорусской техники аграриям Чувашии закрепили соглашением с ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» и ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ»

Предлагается поставлять в Чувашию зерноуборочные комбайны, картофелеуборочные комбайны, тракторы «Беларус», соки, фрукты, ягоды, племенной крупный рогатый скот, яйцо

Чувашия готова предложить крупы, муку, солод, мясные консервы, колбасы, соусы, горчицу, лук-севок, мясо птицы, хмель, посадочный материал хмеля, водку, пиво, квас, безалкогольные напитки

Цифровизация

Чувашия готова делиться цифровыми сервисами, в том числе в госуправлении

Перспективными являются использование искусственного интеллекта, разработка цифровых платформ для техники – тракторов, белазов, шагающих экскаваторов. Соглашение подписано, работы ведутся

Здравоохранение

Чувашия заинтересована в поставках белорусских медизделий и лекарственных препаратов

Чувашия готова лечить граждан Беларуси, в том числе суставы. Республика может принять до 300 человек.

Образование

Будет разработан совместный план сотрудничества школ и техникумов Чувашии и Минска

Учебные заведения Беларуси готовы принимать на обучение абитуриентов из Чувашии, а ведущие предприятия — студентов на производственную практику

Министерства Чувашии и Беларуси в сфере образования могут подписать соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания молодежи, развития поискового движения, проведения акций и онлайн «Живых уроков»

ЧГУ им. И.Н. Ульянова и Гродненский госуниверситет договорились о сотрудничестве

В 2025 году пройдет совместная конференция, посвященная 80-летию Победы

Школьниками двух стран будет реализован крупный проект по установлению судеб уроженцев Чувашии, освобождавших Беларусь

Культура

Белорусская диаспора чувашей может принять участие в праздновании 105-летия Чувашии в 2025 году

Ожидается соглашение с Минкультуры Беларуси по организации гастролей чувашских театров

Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова пригласит преподавателей и студентов Минского музыкального колледжа имени М.И. Глинки для участия в творческих мероприятиях и научно-практических конференциях

Женщины из чувашской диаспоры в Беларуси приглашены к участию в республиканском конкурсе «Я – женщина»

Спорт

Беларусь ждет спортсменов Чувашии для участия в спортивных мероприятиях, готова предложить спортивные базы для подготовки наших спортсменов к международным соревнованиям по таким видам спорта, как бокс, борьба вольная, греко-римская и женская, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, стрельба пулевая, тяжелая атлетика, тхэквондо и другим видам спорта.