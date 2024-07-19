Как составить семейный архив?

Узнать свою родословную — это почти как детектив, а сбор документов и вещей предков похож на создание музея.

Сейчас, чтобы зафиксировать важный момент своей жизни, достаточно сделать фото на телефон и написать пост в соцсетях. Приложение самостоятельно сделает коллаж и напомнит об этом событии в конце месяца. У наших родителей, бабушек и дедушек была совершенно другая история.

Согласно опросу Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, в России старинные снимки своих родственников хранят 74 % людей, личные вещи предков — каждый девятый россиянин. По мнению исследователей, изучение семейных традиций и фамильных артефактов помогает лучше понять своих родных и эпоху, в которой они жили, но для этого важно правильно собрать и систематизировать семейный архив.

Разбираем архив

Итак, вы решили восстановить историю рода. Первый шаг — собрать материалы. У кого-то хранятся только альбомы с фотографиями и открытками, у кого-то в коробках бережно сложены многочисленные почётные грамоты, медали участника войны и пожелтевшие с годами письма родственников. В одних семьях принято рассказывать легенду об удивительных морских путешествиях прадедушки, в других из поколения в поколение передают резную шкатулку, где прабабушка хранила драгоценности. У каждого соберётся уникальный материал, который может в деталях рассказать о родословной семьи.

Исследователи советуют разделить семейный архив на четыре группы: документы, источники личного происхождения, фотографии и вещи.

Документы

В первую очередь обратите внимание на наличие документов, поскольку они первооснова для поиска информации о вашей семье, важный источник биографических данных. Генеалогическую ценность представляют свидетельства о рождении и заключении брака, о разводе и смерти (эти документы помогают подтвердить родство и восстановить даты), школьные аттестаты, дипломы ссузов и вузов, грамоты за успехи в учёбе и спорте, трудовые книжки, справки, грамоты за достижения в профессиональной деятельности, документы о военной службе (военные билеты, награды, «похоронки»), партийные документы (по номеру партбилета можно получить информацию о трудовом стаже, зарплате, участии в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны из учётной карточки и личных дел, сделав запрос в Российский государственный архив социально-политической истории).



Не все документы предоставляют достоверные данные. Рассматривая свидетельства, обратите внимание, не отличается ли дата внесения записи от даты рождения человека или заключения брака. Если это так, значит, перед вами восстановленная запись, а оригинальный документ был утрачен. По словам историков, стоит учесть, что при восстановлении информация могла быть искажена.



В некоторых семьях могут сохраниться дореволюционные свидетельства, которые выдавал священник при крещении, венчании, погребении. В таком случае интерес представляет упоминание о церкви, где был совершён обряд, и сословие его участников.

Источники личного происхождения: дневники

Письма и дневники, на страницах которых автор делится личными переживаниями, мыслями, отражает свой взгляд на события времени, называются источниками личного происхождения. В них, как правило, содержится масса интересных деталей: от описания своей комнаты до реакции на произошедшее событие.



Интересны воспоминания не только известных деятелей, но и обычных людей. Многие книги и фильмы основаны на подобных мемуарах. Присмотритесь к своему семейному архиву, возможно, он вдохновит вас на написание книги или сценария.

Источники личного происхождения: письма

В домашнем архиве могут храниться письма с фронта, письма родственников друг другу, поздравительные открытки и телеграммы. Письма могут дать информацию о датах и событиях (из писем можно узнать, когда родился человек, как исторические и личные события отразились на его жизни), о людях (друзьях, однокурсниках, сослуживцах, коллегах. Найдя информацию о них, вы сможете больше узнать и о своих родственниках), об адресе (зная адрес, можно попытаться найти информацию по домовым книгам, а номер полевой почты писем военного периода поможет узнать часть, в которой служил родственник. В этом случае обращаются в Центральный архив Министерства обороны РФ).

Фотографии

Фотографии — сокровище любого архива. В государственных документах они встречаются лишь с 1950-х годов. Именно по снимкам мы можем точно представить себе, как выглядели и как одевались наши предки. По словам исследователей, при внимательном анализе фотография может дать ключи к ценной информации.



Чтобы сохранить фотографии из семейного альбома, их можно оцифровать. Но этого недостаточно. Нужно каждому снимку дать описание, или атрибутировать их. Потому что иначе через десятки лет это изображение потеряет смысл. Как следует атрибутировать старые фото и какую информацию на них можно найти?



Используя старые фотографии, можно воссоздать целые пласты семейной истории. Изучив, кто изображён на снимках, можно попытаться встретиться с ними или с их потомками. Быть может, в их семье хранятся какие-то истории о вашей семье или документы. Внимательно рассматривая снимки, можно узнать важные детали биографии ваших предков.



Бывает и так, что вы не знаете никого из людей, что изображены на снимке. Тем более такую фотографию нужно изучить. Ведь, возможно, на ней присутствуют ваши родственники. Изучение старых снимков похоже на детектив. Нужно использовать любую зацепку, которая может привести вас к неизвестной информации о ваших предках и о вашей семье.



Порой для «расшифровки» фотографий достаточно найти поясняющую надпись. Но даже если её нет, есть и другие зацепки. Раньше было принято подписывать фотографии. Поэтому внимательно осмотрите снимок. Быть может, вы увидите полустёртую запись на обороте. Обычно на фотографии писали, когда был сделан снимок, по какому поводу и кто изображён. Если надпись сохранилась, отлично! Но даже если чернила выцвели, есть несколько способов, которые помогут прочесть её. Во-первых, воспользуйтесь лупой. Во-вторых, постарайтесь осветить снимок контрастным светом. При этом фотографию нужно держать практически параллельно лучам света. Обычно люди пишут с нажимом, так что вы сможете увидеть не чернила, а след от пера или от ручки. Можно также осветить надпись через светофильтр. Следы синих чернил будут хорошо видны в красном освещении.



Кроме надписей, которые могли сделать ваши родственники, на старинных фотографиях может встречаться подпись фотографа. Это тоже очень ценная информация. Ведь зная, кто сделал снимок, вы можете попробовать найти архивы фотостудии, в которых, возможно, найдутся другие фотографии ваших родственников.



Ещё одна группа надписей, которые вы можете изучить, — это названия, вывески, логотипы, которые видны на самой фотографии. Быть может, на снимке вы разглядите название улицы и номер дома. А, может быть, на снимке изображён ваш дедушка рядом с граммофоном фирмы «Пишущий Амур». По такой фотографии можно назвать примерное время, когда она была сделана. И даже узнать о благосостоянии вашего родственника, ведь граммофон стоил больших денег. Так или иначе, любое слово, которое вы разглядите на снимке, может стать ещё одной ниточкой, которая приведёт вас к новой информации.



Для того чтобы подробнее расшифровать снимок, необходимо знать, когда он был сделан. Позже вы сможете сопоставить эту дату с другими известными вам событиями, которые происходили в семье. В итоге вы получите связную историю.



В зависимости от типа фотографии вы можете с большой долей вероятности назвать период времени, когда был сделан снимок. Так, если вы держите в руках изображение на медной пластине размером 6,48 сантиметров, то перед вами предшественник бумажных фотографий, дагерротип. Такие фотографии делали с 1839 по 1860 годы. Если же изображение зеленоватого цвета, нечёткое и сделано из стекла, то перед вами амбротип. Снимки по этой технологии делали с 1865 по 1870 годы. Похожими на дагерротипы были ферротипы на металлической пластине. Такие снимки были распространены с 1856 по 1890 годы. Отличительной особенностью ферротипов было отсутствие рамки. А размер отличался от дагерротипов всего на один сантиметр и обычно составлял 6,49 сантиметров. С 1860 года фотографии начали печатать на бумаге. Но и тут по снимкам можно определить примерную дату. Ведь их оформление зависело от моды, которая менялась со временем. Варианты ретуши, используемые цвета, типы бумаги и другие детали могут подсказать, когда был сделан снимок.



Сначала появились бумажные фотографии формата визит-карт. На таких снимках обычно изображался бюст одного человека. Позже появился формат кабинет-портрета. На этих снимках изображали группы людей. Первые бумажные фотографии размещали на картонной подложке. Её перестали использовать только в начале XX века.



Определить, когда сделана фотография, помогут детали, которые на первый взгляд кажутся несущественными. Например, во что одеты люди на снимке? Какая у них причёска? Хотя раньше мода не менялась так стремительно, как сегодня, эти детали могут подсказать промежуток времени. Также следует внимательно изучить фон — старинные снимки обычно делались на улице, так как в доме не хватало необходимого освещения. Так что в кадр могли попасть интересные детали, присущие только определённому времени. Отсканируйте фотографию в высоком качестве и тщательно рассмотрите её.



Кто изображён на фотографии? Этот, казалось бы, очевидный вопрос подчас ставит в тупик. Если на снимке компания людей, то, скорее всего, вы сможете назвать только родственников. Остальные люди в лучшем случае обозначаются группой — коллеги, друзья, «а это мы с соседями». Со всеми этими людьми вашу семью что-то связывало. Возможно, они ещё живы и тоже могли бы рассказать вам много интересных историй. Самый простой и очевидный способ — расспросить участника давней фотосессии, кто эти люди на снимке. Если это невозможно, то поговорите с другими родственниками, вдруг они что-то знают о людях на фотографии. Даже если пожилые родственники вспомнят только имена, без фамилий, это всё равно важная информация, которую нужно записать. Она может повести вас дальше. Если же никто не помнит, что это за люди, или помнят только имена, то можно попытаться определить время и место снимка. А после этого сопоставить новые данные с семейными рассказами.



Итак, после того, как вы определили время и место снимка, узнали имена людей, вы можете переходить к описанию фотографии. В этом сопроводительном документе нужно по возможности указать: кто изображён на фотографии; когда и где сделан снимок; по какому поводу сделана фотография; записать все истории, связанные с изображёнными на фотографии людьми. Или хотя бы дать краткое описание.



Эту схему можно и нужно применять не только к старым фотографиям, но и к современным снимкам. Ведь память о них так же стирается. И ваши потомки будут мучиться, как и вы, расшифровывая уже ваши фото.

Вещи

Ордена и медали, швейная машинка «Зингер» и даже предметы быта советского времени — всё это тоже важная часть истории семьи и фамильная ценность. По словам историков, личные вещи предков могут как пролить свет на историю семьи, так и, напротив, запутать исследователя новыми фактами.



В домашнем архиве у многих находятся вырезки из газет и журналов, где имеется информация о родственниках, а также научные или художественные произведения, которые написали предки. Большую ценность для семьи представляют и книга фирменных бабушкиных рецептов, и коллекции марок. В подобные реликвии можно вдохнуть новую жизнь: продолжить собирать коллекцию и расширить уточняющими пометками, а книгу рецептов напечатать.

Важно фотографировать и описывать все вещи в архиве. За информацией об этих артефактах вы можете обратиться к специализированным сайтам, историкам и этнографам.

Сортируем и правильно храним

Большое количество архивного материала — большая ответственность. Чтобы не затевать генеральную уборку всякий раз, когда вам понадобится информация о своих предках, все материалы нужно каталогизировать. Соберите все имеющиеся у вас и у родственников материалы и отсортируйте их по четырём вышеназванным категориям. Объедините материалы каждой группы по хронологии и тематике.



Если пространство дома позволяет, можно выделить для архива отдельную комнату или расположить его в стеллаже, который должен быть недоступен для детей и домашних животных. Если у вас хранятся материалы о разных родственниках, имеет смысл выделить для них отдельные папки и место в шкафу.



Лучшее место для хранения — центральная часть дома или квартиры. Если документы будут находиться на балконе, в подвале или на чердаке, они быстрее придут в негодность. Кроме того, на документы не должны попадать солнечные лучи. Документы, письма, журнальные вырезки и другие бумаги хранят в жёстких папках или коробках. Твёрдый корпус защитит хрупкий материал от повреждений и пыли. Главное, чтобы коробка для хранения не была герметичной, к бумаге должен поступать воздух.

Как хранить письма и дневники

Сгруппируйте письма по датам и попробуйте проследить за сюжетом. Возможно, получится объединить их в тематические циклы. Письма следует хранить в конвертах и папках из бескислотной бумаги, которую также прокладывают между фотографиями.



Некоторые исследователи не рекомендуют ламинировать фотографии и документы, поскольку эта процедура может их испортить и сделать нечитаемыми. Не стоит хранить фотографии и бумажные материалы в пластиковых пакетах и файлах. Отдавайте предпочтение бумажным конвертам и папкам. Не приклеивайте снимки в альбом, чтобы со временем их не повредить. Лучше всего использовать самоклеющиеся уголки для крепления фото.

Оцифровываем архив



Весь архив необходимо оцифровать. Это продлит жизнь старинных бумаг, ведь обращаться с вопросами вы уже будете не к оригиналу, а к цифровой копии. Фотографии и неповреждённые бумаги можно отсканировать на своём сканере, а ветхие документы перевести в электронный формат в специализированных центрах с мощной техникой.



Для оцифровки фотографий рекомендуют сканировать все снимки с разрешением не ниже 600 dpi и в формате tiff. Вы можете сразу отреставрировать старинные фотографии с помощью онлайн-сервисов. Специалисты советуют со всей ответственностью подойти к формированию электронной базы архива. Нужно не только создать папки с отсканированными изображениями, но и таблицу, например, в Excel, с описанием всех документов, фото и вещей и комментариями к ним.



Бумажные материалы далеко не вечны, но и техника тоже может подвести, поэтому электронный вариант архива стоит хранить на нескольких носителях: флешки, внешний жёсткий диск, облачные сервисы.



Источник: nasledie.digital.