Жители России поддержали запрет Hamster Kombat

По результатам исследований соцагенство «Вебер» сообщило, что 36% россиян считают, что Hamster Kombat и другие похожие игры было бы неплохо запретить.

Идею запрета телеграм-игры, суть которой заключается в кликании (тапании) на хомяка для выбивания виртуальных монеток, не поддержали 28% опрошенных, большинство из которых — молодежь в возрасте 18-34 лет. Больше половины жителей — 53 % — заявили о необходимости ввести возрастные ограничения «18+» на подобные сервисы.

Около трети респондентов знакомы с игрой или слышали о ней, из них 42 % составили мужчины, 71 процент — молодые люди. Больше половины знающих о Hamster Kombat нейтрально относятся к игрокам, а к самой игре — равнодушно (58 %), с иронией (22 %) или сожалением (15 %).

На сегодняшний день «хомяка тапают» пять процентов россиян, каждый день играют два процента, пробовали раньше и бросили — три процента. Реально заработать с помощью Hamster Kombat рассчитывают 46 % опрошенных, столько же не верят в такую возможность. При этом 86 % из тех, кто не играет в «хомяка», не расстроятся, если он начнет приносить доход другим пользователям.

На днях о необходимости запретить в России подобные игры, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению депутата, игра «явно мошенническая».

«Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — отметил он.