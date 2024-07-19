В каникулы тема дорожной безопасности особо актуальна

В дни школьных каникул проходит первый летний обучающий проект «Безопасные дороги летом». Проверить свои знания в формате онлайн-тестирования школьники могут до 31 августа на платформе «Учи.ру».

Онлайн-тестирование позволит закрепить знания и обратить внимание участников на возможные факторы риска при участии в дорожном движении. «Учи.ру» провела исследование на тему дорожной безопасности среди родителей школьников. Согласно опросу, почти половина школьников (47 %) иногда нарушает правила дорожного движения, несмотря на то, что знакома с ними.



Во время прохождения интерактивных заданий ребята узнают, как лучше ориентироваться в транспортной среде, за рулем велосипеда и самоката и уменьшить риск опасных ситуаций на каникулах. Примерят на себя роли персонажей проекта и помогут им без нарушений ПДД добраться из точки А в точку Б. При совершении ошибки школьники увидят все последствия несоблюдения правил. Затем можно вернуться, исправить ошибки и безопасно добраться до цели.

Для прохождения онлайн-заданий необходимо зарегистрироваться на сайте и из личного кабинета перейти на страницу проекта. После прохождения всех заданий школьники получат памятные сертификаты и онлайн-призы. А по окончании летних каникул школьников ждет ежегодная Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В этом году она пройдёт с 24 сентября по 27 октября.



Долгосрочная задача проведения таких мероприятий амбициозная – достижение «нулевой» смертности на дорогах.



По информации АНО «Национальные приоритеты».