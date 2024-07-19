Вышитая карта России вернулась в Чувашию

В Чувашский национальный музей спустя 8 месяцев вернулся самый известный его экспонат –

вышитая карта России. Экспонат уже доступен для всех посетителей, в том числе по пушкинской карте. Этому событию был посвящен брифинг для СМИ 16 июля в музее.

Больше восьми месяцев карта украшала Международную выставку-форум «Россия» в Москве на ВДНХ. За время экспонирования на выставке «Россия» вышитая карта пополнилась новыми элементами. Изначально по замыслу города федерального значения были объединены с субъектами, на территории которых находятся. По словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, представители Санкт-Петербурга и Севастополя захотели непременно разместить на вышитой карте и свои символы, и в декабре 2023 года появились миниатюры с изображением герба Севастополя и петушка на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Сейчас на карте представлены все 89 субъектов Российской Федерации.



А в будущем в Чебоксарах откроется целый музей вышитой карты России. Говоря о его наполнении, Светлана Каликова отметила, что там можно будет увидеть три цифровых двойника карты: мультимедийную инсталляцию с выставки «Россия», анимированную графику от Газпрома и AR-карту от Росконгресса, которая была представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Продолжит развиваться и сам проект «Вышитая Россия». В 2023 году 70 субъектов создали собственные вышитые карты, которые собрали в Чебоксарах на фестивале «Вышитая Россия». Сейчас многие регионы и отдельные мастера вышивают гербы. Возможно, эта идея станет основой для очередного фестиваля в 2025 году.

Подготовила Н. Игнатьева.

Справочно

Вышитую карту России создавали свыше 200 мастериц со всей страны, и 12 июня 2022 года ее презентовали в Чебоксарах.

Полотно представляет собой традиционные этнические орнаменты разных местностей.

Размер карты составляет 3 на 6,5 метра, она весит 50 кг.

При ее создании мастера использовали более 50 материалов, среди которых кожа, мех, янтарь, жемчуг, ракушки, бисер, оленьи жилы, золотые и серебряные нити, и много техник вышивания.