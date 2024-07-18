18 июля 1939 г. в СССР впервые отмечали Всесоюзный день физкультурника.

И в этот же день в Чебоксарах открылась Спартакиада 9 национальных автономных республик.

Среди участников были представители Башкирской, Калмыцкой, Коми, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, Татарской, Удмуртской и Чувашской республик.



С 18 по 24 июля проводились состязания по легкой атлетике, велосипедному и стрелковому спорту, гребле, плаванию, прыжках в воду и баскетболу. На спартакиаде было установлено несколько рекордов автономных республик. Сборная команда Чувашии выступала в составе 52 человек и заняла 2-е общее место, по стрельбе и плаванию стала первой.



ГАСИ Чувашской Республики.