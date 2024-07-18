Новочебоксарская компания успешно продает эмали и краски в зарубежные страны

Поставки продукции предприятия «Элкон» стали возможными в том числе благодаря господдержке, оказанной в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Сегодня «Элкон» – один из ведущих производителей лакокрасочных покрытий спецназначения. Правительство Чувашии через различные меры господдержки помогает производству ускоренно набрать обороты. Например, в июне компания открыла новый цех по серийному выпуску импортозамещающей системы покрытий», — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Компания «Элкон» была создана в 1998 году, ее название – это аббревиатура, которая расшифровывается как «эмали, лаки, кремний, органика, Новочебоксарск». В основе красок и эмалей, которые выпускают на «Элконе», – кремнийорганическая смола. Особая гордость предприятия – линейка термостойкой продукции, которая может выдерживать 1 200 градусов.

Краски и эмали могут использоваться как в промышленности, так и в быту. В частности, для окраски технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, морских сооружений. Так, продукцию новочебоксарского предприятия поставляли на космодромы «Плесецк» и «Байконур». Также лакокрасочные материалы незаменимы и для окраски труб центрального отопления, промышленных печей, гидротехнических сооружений, вентиляционных каналов, дымоходов, труб, печей, каминов.

Продукция «Элкона» продается по всей России, а 20% красок и эмалей идет на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Републику Беларусь, в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. По итогам 2022 года предприятие стало «Экспортером года» в сфере промышленности: компания поставила зарубеж продукцию почти на 69 млн рублей.

Помогает компании открывать новые иностранные рынки Центр поддержки экспорта Чувашии. За последние пять лет «Элкон» получил целый ряд мер господдержки: перевод на иностранные языки сайта и презентационных материалов, маркетинговое исследование иностранных рынков, поездки на международные выставки в России и зарубежных странах, поиск потенциальных партнеров за границей, размещение на электронной торговой площадке.

Минэкономразвития Чувашии.