Запись к социальному координатору фонда «Защитники Отечества» теперь доступна на «Госуслугах»

Участники спецоперации и члены семей бойцов смогут рассчитать и спланировать свое время, записавшись на прием к социальному координатору фонда «Защитники Отечества»

через «Госуслуги».

Каждый герой сможет найти на портале полагающиеся именно ему меры поддержки. В одноименном разделе «Госуслуг» собраны воедино более 4,8 тысяч мер, действующих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для удобства все они разделены по категориям: военнослужащие, мобилизованные, защитники Донбасса, сотрудники ЧВК, участники добровольческих объединений.

Если по какой-то причине невозможно воспользоваться платформой «Госуслуги», то узнать о причитающихся мерах поддержки или связаться с социальным координатором всегда можно обычным способом в филиалах созданного по инициативе президента фонда «Защитники Отечества». В Чебоксарах посетителей ждут ежедневно, включая выходные, по адресу Московский пр-т, д. 3 ( с 9 до 18.00), также действует телефон 8(8352)709426.

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