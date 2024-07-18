Жители Чувашии могут задать свой вопрос на горячей линии фонда «Защитники Отечества»

Каждый герой должен иметь возможность максимально быстро получить помощь, считают в нашей стране. Именно поэтому с февраля в России работает горячий номер 117 (добавочный 1) для консультаций ветеранов СВО и членов их семей. Такие консультации по телефону стали альтернативой поддержке, которую по-прежнему можно получить в филиалах фонда «Защитники Отечества» во всех 89 субъектах России.

Несколько десятков операторов постоянно получают и обрабатывают запросы наших героев и их родных, при этом почти 90% звонков принимают в течение 30 секунд. И если в среднем в сутки на линию поступает 700–900 звонков, то всего с начала своей работы горячая линия приняла почти 110 тысяч звонков. Чаще всего звонящие обращаются по темам поиска родственников, заключения контракта и условий, выплат и льгот, получения ветеранского удостоверения.

Кто может обратиться на горячую линию? Это уволенные с военной службы ветераны СВО; защитники Донбасса, участники боевых действий в составе формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года; семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных на СВО.

Отметим также, у наших защитников теперь есть возможность заранее записаться на прием в филиал фонда, а также ознакомиться со всеми мерами поддержки на портале «Госуслуги». Контакты офиса в Чебоксарах: Московский пр-т, д. 3 (прием ежедневно, включая выходные, с 9 до 18.00), телефон 8(8352)709426.