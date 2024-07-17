Чувашия нарастила экспорт в Беларусь на 53% благодаря перспективным проектам

Делегация Чувашии в рамках официального визита в Беларусь обсудит с белорусскими коллегами проекты в различных сферах промышленности, также намечен ряд встреч с предпринимательским сообществом.

«В этом году у нас есть примеры подписания новых крупных контрактов. Например, «Чувашкабель» экспортирует в Беларусь кабельно-проводниковую продукцию, а ООО «Элкон» – современные лакокрасочные материалы. Есть и другие примеры взаимовыгодного сотрудничества. В расширении связей с белорусскими предприятиями заинтересованы наши машиностроители, а также компании электротехнического профиля», — рассказал вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Укрепление экономического сотрудничества дало свои результаты. По итогам первого квартала 2024 года экспорт из Чувашии в Беларусь увеличился на 53% и превысил 14 млн. долларов США.

Ранее мы писали, что внешнеторговый оборот (экспорт и импорт) между Чувашией и Республикой Беларусь вырос на 14,8%. Развивать торгово-экономическое сотрудничество с дружественными странами малому и среднему бизнесу Чувашии помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт».