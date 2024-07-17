Русский союз писателей учредил и создал медаль имени Бориса Васильева

Город Солнечногорск недавно отметил 100-летие известного русского писателя Бориса Васильева, создавшего такие бессмертные произведения, как «А зори здесь тихие», «Не стреляйте белых лебедей».

Недавно прошли Х Всероссийские Васильевские чтения, которые объединили более 1000 участников из 24 субъектов РФ, Белоруссии и Китая. Активное участие принял уроженец Шумерли Анатолий Аринин – председатель Русского союза писателей (г. Москва), кавалер медали «За труды в культуре и искусстве», член Союза писателей СССР и Союза писателей Москвы. Русский союз писателей под его руководством издал книгу под названием «Всероссийские Васильевские чтения», которая была вручена призерам чтений во время церемонии награждения.

Также Русский союз писателей совместно с организаторами чтений стал инициатором учреждения и создания медали имени Бориса Васильева. Правлением Союза было решено вручать медаль им. Б. Васильева достойным деятелям за вклад в развитие русской культуры и литературы, патриотизма и нравственности в области культуры и искусства, современной фронтовой литературы – «лейтенантской прозы» и «лейтенантской поэзии», а также за сохранение и популяризацию культурного наследия Б.Л. Васильева.

Медалью под номером 001 был награжден Сергей Филатов (посмертно), экс-глава Администрации Президента РФ (1993-96), президент Фонда СЭИП, председатель Союза писателей Москвы, который в течение 10 лет оказывал большую поддержку Всероссийским Васильевским чтениям. Также медали были удостоены организаторы, принимавшие активное участие в Васильевских чтениях, представители творческой интеллигенции в культуре и в искусстве, преподаватели и библиотекари из разных уголков России.

Кроме этого, во время проведения мероприятий, посвященных памяти Б.Л. Васильева и С.А. Филатова, правлением Русского союза писателей было решено наградить сына Бориса Васильева – Петра Васильева, который стал хранителем дома-музея в Солнечногорске.

А 30 июня медаль имени Бориса Васильева «За честь, доблесть и нравственность» была вручена в Чебоксарах на сцене ТЮЗ им. Сеспеля представителям культуры Чувашии за популяризацию культурного наследия Б.Л. Васильева: заслуженному работнику культуры Чувашской Республики, режиссёру Чувашского народного театра им. И.С. Максима-Кошкинского Владимиру Егорову и народному артисту Чувашской Республики, актеру театра, режиссеру, преподавателю, доценту ЧГУ им. И.Н. Ульянова Ивану Иванову.

В своё время А.Н. Аринин, С.А. Филатов и Б.Л. Васильев при встречах часто обсуждали, как изменить наше общество, повысить дух нравственности, пробудить совесть народа. Из этих мотивов были созданы Русский союз писателей и Русская академия нравственности. Обе эти организации проводят для бойцов СВО онлайн-концерты, читают стихи, чтобы поддержать их боевой дух, чтобы они чувствовали и понимали, что на родине их ждут с победой. Русский союз писателей также выделил материальные средства на покупку квадрокоптеров с тепловизорами и другой гуманитарной помощи, которая необходима нашим бойцам.

С. Лукиянова, Русский союз писателей, г. Москва.