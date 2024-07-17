Жители Чувашии могут принять участие в акции «Семья Защитников Отечества»

О старте всероссийской акции в нашей республике объявили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Акция «Семья Защитников Отечества» реализуется в рамках проекта «Наша семья – наша Победа». Социальные координаторы в каждом муниципальном округе Чувашской Республики готовы принять заявки от своих подопечных и предлагают подать работу в одной из номинаций.

Главная номинация, «Семья – поколение защитников Отечества», для семей, где на страже Родины стоят несколько поколений. Среди номинаций также «Семья года» для активистов в благотворительности и общественной жизни, «Семейный актив» для любителей путешествий и туризма, «Семейные традиции» для тех, кто передает из поколения в поколение свои уникальные традиции и обычаи, «Семейное творчество» для тех, кто занимается искусством, музыкой, литературой и другим творчеством. Всего 10 номинаций.

Подробную информацию можно получить по телефону чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» 8(8352)70-94-26 или в сообщениях группы https://vk.com/im?sel=-221144627

чувашинформ.рф