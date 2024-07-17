В Шумерле прошел очередной Единый информационный день

Сегодня в республике проходит очередной Единый информационный день. В Шумерле встреча с горожанами состоялась в стенах ДК «Восход». В информационную группу под руководством заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Екатерины Филипповой вошли глава города Эдуард Васильев, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле Дмитрий Леонтьев.



В рамках повестки дня состоялось обсуждение предварительных итогов социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за первое полугодие; озвучен план основных мероприятий, приуроченных к празднованию 555-летия основания Чебоксар; в период купального сезона поднят актуальный вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах Чувашии и Шумерли в частности; освещена тема безопасного обеспечения населения газом. По каждому вопросу до собравшихся была доведена самая исчерпывающая информация.