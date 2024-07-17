В Чувашии проходит Единый информационный день

17 июля представители органов государственной власти в муниципалитетах и трудовых коллективах расскажут о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, предварительных итогах социально-экономического развития Чувашской Республики за I полугодие и мероприятиях, приуроченных к празднованию 555-летия г. Чебоксары.

Комментируя актуальность темы обеспечения безопасности людей на водных объектах в купальном сезоне 2024 года, Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил: «На водных объектах Чувашии во время купального сезона текущего года, к несчастью, погибли 23 человека. Главная причина трагедий на воде — купание в опасных необорудованных местах, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Только неукоснительное соблюдений правил безопасного поведения на воде позволит минимизировать количество несчастных случаев и тем самым сохранить жизни людей».

В части основных итогов развития республики отмечено, что за пять лет доходная часть республиканского бюджета выросла в 2 раза, составив на 1 июля 52,4 млрд рублей. По сравнению с годом ранее рост — на 4,4 млрд рублей. Существенный рост зафиксирован и по собственным доходам республиканского бюджета. В I полугодии они составили 30,3 млрд рублей против 24,7 млрд рублей годом ранее. Рост — в 2,2 раза к объемам 2019 года. На 1 июля расходы республиканского бюджета составили 43,4 млрд рублей. Это на 1,7 млрд рублей или на 4,2% больше, чем за I полугодие 2023 года и в 2 раза больше, чем на ту же дату 2019 года. Расходы на социально-культурную сферу за год выросли на 1,6 млрд рублей и на 1 июля 2024 года составили 31,5 млрд рублей.

По индексу промышленного производства Чувашской Республики за январь-май 2024 года регион занимает I место в ПФО. Отгрузка продукции за тот же период выросла на 39% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Наибольший рост наблюдается в машиностроении и электротехническом кластере – 52,9%.

В рамках Единого информдня обозначат основные мероприятия, приуроченные ко дню празднования 555-летия основания города Чебоксары.

Новым объектом притяжения станет большая ландшафтная композиция, выполненная в виде карты Российской Федерации. К участию в проекте приглашены все регионы страны.

В юбилейный год в столице Чувашии открыты физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга» в Юго-Западном районе и ледовый каток в мкр «Новый город». К 1 сентября завершится благоустройство 11 пришкольных территорий и стадионов. До конца года будет построено 7 межквартальных детских площадок.

В преддверии Дня города пройдут конкурс «Лучший водитель троллейбуса», открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин», межрегиональная конференция по государственным и муниципальным закупкам, международный фестиваль театров кукол, всероссийские соревнования – этап Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок», Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России».

15-18 августа состоится чествование почетного гражданина города Чебоксары и фестиваль «Чебоксары — город славы трудовой». На Певческом поле состоятся эндуро-гонки «Путь Чапая» и молодежный фестиваль «Уличная классика». В небе над городом пройдет авиашоу пилотажной группы «Стрижи».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики