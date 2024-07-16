На фестивале «НЕБОФЕСТ» представят рекордное количество спортивных активностей

Мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ», который пройдёт на острове Татышев 28 июля, известен не только как парашютно-авиационный праздник, но и как мультиспортивный. Федерации и спортивные клубы по более чем 35 видам спорта представят свои активности на мероприятии.

«НЕБОФЕСТ» пройдёт в Красноярске впервые и состоится 28 июля на острове Татышев. Исторически фестиваль был создан как авиационно-парашютный праздник, и такие активности для гостей обязательно будут.

В день фестиваля состоятся финалы этапа Кубка России по точности приземления. Это одна из самых зрелищных дисциплин парашютного спорта. Задача парашютиста – отделившись от самолёта на высоте около 1000—1200 метров, на сразу же раскрытом парашюте приземлиться на специальный мат и попасть пяткой в цель диаметром с двухрублёвую монету. При попадании «в ноль» датчик, установленный на мате, издаст сигнал. Так зрителям и судьям будет понятно, что спортсмен показал самый высокий результат.

Победителей и призёров Кубка наградят тут же, на фестивале – на церемонии, которая состоится в 19:00. Ведущим церемонии награждения будет известный спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

На «НЕБОФЕСТЕ» можно будет не только понаблюдать за спортсменами-парашютистами, но и прыгнуть самому. Каждый желающий сможет совершить уникальный прыжок в тандеме, пролетев под парашютом прямо над центром Красноярска.

Также из парашютно-авиационных активностей гостей будут ждать «прыжки» в очках виртуальной реальности, укладка спортивного парашюта и активности в локации аэротрубы SkyFly.

Кроме парашютных, на «НЕБОФЕСТЕ» будет представлено множество других спортивных активностей. В фестивале примут участие региональные спортивные федерации, спортивные школы и спортклубы по более чем 35 видам спорта.

Лапта, киокушин, армрестлинг, фехтование, джиу-джитсу, бокс, кикбоксинг, джампинг фитнес, шахматы, настольный теннис, кёрлинг, футбол, шашки, тяжёлая атлетика, воздушная гимнастика, баскетбол, ушу, самокатный спорт – не полный перечень видов спорта, которые будут представлены в спортивной зоне фестиваля.

У большинства из участников в зоне «Спорт» будет своя локация, где каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классах, тренингах, открытых тренировках, играх и лекциях и активно провести время на фестивале, а также узнать больше о виде спорта и выяснить, как записаться самому или записать ребёнка на занятия.

Кроме того, гостей мероприятия будет ждать зона ГТО, где все желающие смогут испытать свои спортивные силы и попробовать сдать нормативы ГТО прямо на фестивале.

Также некоторые участники спортивного направления «НЕБОФЕСТА» выступят на основной и малой сцене с показательными номерами.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» поддержит проведение фестивалей во всех городах, в том числе и в Красноярске, и также представит разные спортивные активности на мероприятии.

Так что посетители мероприятия точно не останутся без спортивной нагрузки!

Вход на фестиваль для гостей совершенно бесплатный.

Фестиваль «НЕБОФЕСТ» проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, а также Федерации парашютного спорта России.