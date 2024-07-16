На «Госуслугах» появился новый сервис для защитников Отечества

Теперь на консультацию к социальному координатору государственного фонда «Защитники Отечества» можно записаться через портал «Госуслуги».

Такое нововведение позволит участникам специальной военной операции и членам их семей эффективно планировать свое время. Вся полезная информация собрана в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества».

Если воспользоваться этим сервисом не представляется возможным, можно позвонить на горячую линию по номеру 117 (добавочный 1) или обратиться лично в чувашский филиал фонда, который работает ежедневно с 9:00 до 18:00, по адресу: город Чебоксары, Московский проспект, дом 3. Телефон: 70-94-26.

чувашинформ.рф