Дмитрий Чернышенко прокомментировал подготовку нацпроекта «Молодежь и дети»

Новый нацпроект затронет широкую аудиторию, детей и молодежь всех возрастов, и будет направлен развитие талантов и воспитание патриотичной личности. Предстоящую реализацию нацпроекта обсудили на стратегической сессии председателя Правительства России Михаила Мишустина.

«К 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ и таким образом созданы комфортные условия для 6 млн учащихся, – прокомментировал будущий нацпроект зампредседателя Правительства страны Дмитрий Чернышенко. – Почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек».

В рамках проекта планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – около 500 тыс. человек. Кроме того, сто передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

В России по поручению Президента также будет запущена работа 25 кампусов мирового уровня. Таким образом, студенты, преподаватели и ученые получат современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий. Учащиеся смогут не думать о бытовых условиях – ожидается обновление 800 общежитий для 600 тыс. человек.

Дмитрий Чернышенко отметил также, что в целом будут подготовлены 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа «Профессионалитет». Новый нацпроект также будет служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения, добавил зампред Правительства.

Согласны с фокусом на развитии молодежи и в Чувашии. «Наша задача — создавать условия для всесторонней самореализации каждого молодого человека и в образовании, и профессии, общественной деятельности, личностном развитии», – подчеркнул Глава Чувашии. Касаясь одного из направлений будущего нацпроекта, обновления школ, Олег Николаев рассказал о работе, которая уже сейчас проводится у нас: в рамках регионального проекта модернизации школьных систем образования в 2023 году отремонтирована и оснащена 41 школа, благоустроены территории 39 школ.

чувашинформ.рф