В ТОПе администраций от ЦУРа прибавилось лидеров

Рейтинг администраций округов и исполнительных органов по работе в соцсетях ЦУР Чувашии составляет регулярно. Для оценки смотрят на качество и скорость ответов, уровень удовлетворенности ими пользователей, наличие опросов, обсуждений, публичных слушаний.

Среди округов в первом квартале максимальное количество набрал Ядринский округ. Во втором округе подтянулись Шумерля, Порецкий, Красночетайский, Яльчикский, а также Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Батыревский и Красноармейский округа.

Среди исполнительных органов лучшими по срокам и качеству ответов в соцсетях за первые три месяца года стали Минсельхоз, Минфин, Минстрой, Минобразования, Минприроды, Минтруд республики и Госслужба Чувашии по тарифам. В этот же список лидеров попала Госветслужба, которая во втором квартале из него, увы, выпала. Зато добавились Минспорт, Госслужба республики по делам юстиции, Гостехнадзор и ГКЧС Чувашии. Отстающим специалисты ЦУР рекомендовали уменьшить время предоставления ответов жителям, добиваться лаконичности, простоты языка и полноты ответов.

К сведению, в ЦУР Чувашии тщательно следят не только за ответами на сообщения, но и за качеством ведения соцсетей в целом. Помогает в этом обучение, организованное центром: за полгода для специалистов исполнительных органов и органов местного самоуправления и подведомственных организаций было проведено десять образовательных мероприятий.

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