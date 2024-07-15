На электросамокаты поставят не только номера, но и радиомаячки

Водителям электросамокатов выдадут индивидуальные регистрационные номера и радиомаячки. Речь идет не только о кикшеринге, но и о личных средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

В рамках дорожной карты Минтранса по регулированию использования СИМ будет создан реестр электросамокатов с выдачей номерного знака, вместе с которым будет выдаваться метка радиочастотной идентификации. Таким образом будет решен вопрос фиксации правонарушений в автоматическом режиме и идентификации нарушителей.

При этом новые нормы затронут не только прокатные самокаты, но и частные, каждый обладатель такого устройства, будь то физлицо или юрлицо, будет обязан поставить свое транспортное средство на учет, получить номер и радиочастотный маячок.

Кроме того, прорабатываются предложения по вопросам установления штрафа за оставление лицом, использующим для передвижения СИМ или велосипедистом, места ДТП в размере от 20 до 30 тысяч рублей вместо содержащейся сейчас в законопроекте санкции штрафа от 4 до 5 тысяч рублей.

Источник: rg.ru