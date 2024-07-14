Нести радость людям

Сегодня поздравления с профессиональным праздником — Днем российской почты — принимают все сотрудники почтовой отрасли, независимо от должности. Праздник установлен Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года и отмечается во второе воскресенье июля.

Почта России насчитывает более чем тысячелетнюю историю. Но даже сегодня, в век интернета, роль почтовой связи и тех, кто трудится в отрасли, трудно переоценить. Перед праздником наша газета выехала в Туванское отделение почтовой связи Шумерлинского почтамта, где во главе с начальником Инной Геннадьевной Глибиной работают 4 почтальона. На протяжении нескольких лет отделение удерживает высокие производственные показатели. Как отмечает головное руководство, трудовой коллектив с успехом выполняет планы по подписке, доходам, по реализации товаров и предоставлению всех видов услуг.

Туванское отделение почтовой связи обслуживает 4 населенных пункта: село Туваны, деревни Малые и Лесные Туваны, поселок Калиновку. Наряду с основными функциями – доставкой почтовой корреспонденции и посылок – сотрудники выплачивают пенсии, пособия, субсидии и компенсации, принимают оплату за коммунальные услуги, реализуют товары повседневного спроса. Кроме того, в отделении связи сельским клиентам предоставляются банковские, страховые услуги. Здесь любому желающему помогут оформить международные отправления, открыть счет, получить банковскую карту, оформить сим-карту, предоставят другие виды услуг.

В первом полугодии 2024 года в отделении оформлено около 200 экземпляров подписных изданий на 90 тыс. рублей.



В любую погоду почтальоны доставляют пенсии 181 пенсионеру сельского поселения на общую сумму 2 млн 300 тыс. руб. ежемесячно.



Следует отметить, что торговая услуга, предоставляемая почтальонами, у сельского населения пользуется особым спросом. Отдаленность от торговых точек доставляет жителям, особенно пожилого возраста, определенные неудобства, разрешать которые и помогают почтовики. За полугодие туванцы приобрели у почтовиков товаров повседневного спроса почти на 500 тыс. рублей.



Дружный, сплоченный коллектив почтовых работников, во всем поддерживающий друг друга, принимает самое активное участие в жизни сельского поселения, взаимодействует с администрацией поселения, клубными работниками. Одна из последних совместных акций — плетение в свободное от работы время маскировочных сетей для участников специальной военной операции.



Быть полезными людям, дарить своей профессией радость окружающим – основное кредо работников Туванского отделения почтовой связи. А с задачей быстрого и качественного обслуживания коллектив справляется на все сто!

На фото: коллектив Туванского отделения почтовой связи. Слева направо: Ирина Валентиновна Никитина, почтальон (работает в отделении с 2015 года, обслуживает территорию Малых Туван), Валентина Ильинична Мартынова, почтальон (работает в отделении с 2005 года, обслуживает территорию Туван), Инна Геннадьевна Глибина, начальник отделения (в службе почтовой связи работает с 2010 года, в Туванском отделении — с 2023 года), Альбина Геннадьевна Николаева, почтальон (работает в отделении с 2019 года, обслуживает территорию Лесных Туван), Галина Александровна Мартынова, почтальон (работает в отделении с 2008 года, обслуживает территорию Лесных Туван и Калиновки).

Почтальонка Валентина Ильинична Мартынова работает в отделении почтовой связи девятнадцать лет. Уроженка Туван после школы поступила в Чебоксарское профтехучилище № 1, по окончании которого получила специальность сборщика электроприборов. Несколько лет работала на заводе «Электроприбор» в столице республики. После замужества вернулась в родное село. Работала в сельском клубе, затем в сфере торговли. В 2005 году пришла в почтовое отделение почтальонкой.

Зона обслуживания В.И. Мартыновой — село Туваны. Здесь почтовый работник знает практически каждого жителя, а жители, в свою очередь, её уважают и очень ждут. Кто с газетой, кто с пенсией, кто с товарами. Со всеми Валентина Ильинична приветлива, к каждому знает свой подход. Кого добрым словом поддержит, кого делом. Бывает, что и проблемы сельских жителей приходится решать. Быть почтальонкой на селе — значит, быть причастной к жизни своих односельчан. «По-другому в нашей профессии нельзя, — поделилась Валентина Ильинична с нашей газетой. – За это я и любою свою профессию, за возможность ежедневного общения с людьми. От общения получаю удовольствие, надеюсь, что и со мною люди общаются с чистым сердцем». Почтальонка признается, что получать слова благодарности за свой труд очень приятно. «Спасибо от пожилых людей дорогого стоит»,- говорит она.



Свою работу Валентина Ильинична любит, ценит и знает от и до. Ежемесячно она доставляет сельчанам более 100 видов корреспонденции, порядка на 20 тыс. рублей реализует товары повседневного спроса. Всегда доброжелательная и приветливая, Валентина Ильинична пользуется заслуженным уважением односельчан и коллег.



За многолетний добросовестный труд В.И. Мартынова награждена почетными грамотами Шумерлинского района, Управления федеральной почтовой службы Чувашии, Шумерлинского почтамта, ей неоднократно объявлялись благодарности администрации Шумерлинского района, почтамта, газеты «Вперёд».

Ольга Дмитриева.