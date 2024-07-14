14 Июл

Нести радость людям

Сегодня поздравления с профессиональным праздником — Днем российской почты — принимают все сотрудники почтовой отрасли, независимо от должности. Праздник установлен Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года и отмечается во второе воскресенье июля.

Почта России насчитывает более чем тысячелетнюю историю. Но даже сегодня, в век интернета, роль почтовой связи и тех, кто трудится в отрасли, трудно переоценить. Перед праздником наша газета выехала в Туванское отделение почтовой связи Шумерлинского почтамта, где во главе с начальником Инной Геннадьевной Глибиной работают 4 почтальона. На протяжении нескольких лет отделение удерживает высокие производственные показатели. Как отмечает головное руководство, трудовой коллектив с успехом выполняет планы по подписке, доходам, по реализации товаров и предоставлению всех видов услуг.

Туванское отделение почтовой связи обслуживает 4 населенных пункта: село Туваны, деревни Малые и Лесные Туваны, поселок Калиновку. Наряду с основными функциями – доставкой почтовой корреспонденции и посылок – сотрудники выплачивают пенсии, пособия, субсидии и компенсации, принимают оплату за коммунальные услуги, реализуют товары повседневного спроса. Кроме того, в отделении связи сельским клиентам предоставляются банковские, страховые услуги. Здесь любому желающему помогут оформить международные отправления, открыть счет, получить банковскую карту, оформить сим-карту, предоставят другие виды услуг.
В первом полугодии 2024 года в отделении оформлено около 200 экземпляров подписных изданий на 90 тыс. рублей.


В любую погоду почтальоны доставляют пенсии 181 пенсионеру сельского поселения на общую сумму 2 млн 300 тыс. руб. ежемесячно.


Следует отметить, что торговая услуга, предоставляемая почтальонами, у сельского населения пользуется особым спросом. Отдаленность от торговых точек доставляет жителям, особенно пожилого возраста, определенные неудобства, разрешать которые и помогают почтовики. За полугодие туванцы приобрели у почтовиков товаров повседневного спроса почти на 500 тыс. рублей.


Дружный, сплоченный коллектив почтовых работников, во всем поддерживающий друг друга, принимает самое активное участие в жизни сельского поселения, взаимодействует с администрацией поселения, клубными работниками. Одна из последних совместных акций — плетение в свободное от работы время маскировочных сетей для участников специальной военной операции.


Быть полезными людям, дарить своей профессией радость окружающим – основное кредо работников Туванского отделения почтовой связи. А с задачей быстрого и качественного обслуживания коллектив справляется на все сто!

На фото: коллектив Туванского отделения почтовой связи. Слева направо: Ирина Валентиновна Никитина, почтальон (работает в отделении с 2015 года, обслуживает территорию Малых Туван), Валентина Ильинична Мартынова, почтальон (работает в отделении с 2005 года, обслуживает территорию Туван), Инна Геннадьевна Глибина, начальник отделения (в службе почтовой связи работает с 2010 года, в Туванском отделении — с 2023 года), Альбина Геннадьевна Николаева, почтальон (работает в отделении с 2019 года, обслуживает территорию Лесных Туван), Галина Александровна Мартынова, почтальон (работает в отделении с 2008 года, обслуживает территорию Лесных Туван и Калиновки).

Почтальонка Валентина Ильинична Мартынова работает в отделении почтовой связи девятнадцать лет. Уроженка Туван после школы поступила в Чебоксарское профтехучилище № 1, по окончании которого получила специальность сборщика электроприборов. Несколько лет работала на заводе «Электроприбор» в столице республики. После замужества вернулась в родное село. Работала в сельском клубе, затем в сфере торговли. В 2005 году пришла в почтовое отделение почтальонкой.
Зона обслуживания В.И. Мартыновой — село Туваны. Здесь почтовый работник знает практически каждого жителя, а жители, в свою очередь, её уважают и очень ждут. Кто с газетой, кто с пенсией, кто с товарами. Со всеми Валентина Ильинична приветлива, к каждому знает свой подход. Кого добрым словом поддержит, кого делом. Бывает, что и проблемы сельских жителей приходится решать. Быть почтальонкой на селе — значит, быть причастной к жизни своих односельчан. «По-другому в нашей профессии нельзя, — поделилась Валентина Ильинична с нашей газетой. – За это я и любою свою профессию, за возможность ежедневного общения с людьми. От общения получаю удовольствие, надеюсь, что и со мною люди общаются с чистым сердцем». Почтальонка признается, что получать слова благодарности за свой труд очень приятно. «Спасибо от пожилых людей дорогого стоит»,- говорит она.


Свою работу Валентина Ильинична любит, ценит и знает от и до. Ежемесячно она доставляет сельчанам более 100 видов корреспонденции, порядка на 20 тыс. рублей реализует товары повседневного спроса. Всегда доброжелательная и приветливая, Валентина Ильинична пользуется заслуженным уважением односельчан и коллег.


За многолетний добросовестный труд В.И. Мартынова награждена почетными грамотами Шумерлинского района, Управления федеральной почтовой службы Чувашии, Шумерлинского почтамта, ей неоднократно объявлялись благодарности администрации Шумерлинского района, почтамта, газеты «Вперёд».

Ольга Дмитриева.

Автор записи: anna

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