Навигатор для семьи

В Чувашии готовятся создать специальный цифровой портал.



С помощью интернет-портала «Семейный навигатор» будет возможно получить актуальную информацию по услугам и льготам в Чувашской Республике для семей с детьми. Там же с помощью «социального калькулятора» можно будет подобрать меры поддержки на основе введенных данных о семье. На интернет-ресурсе будет доступен геоинформационный сервис с отображением бюджетных и некоммерческих организаций Чувашии.



Ожидается, что портал «Семейный навигатор» запустят в течение двух лет. Напомним, разработать цифровой сервис в течение двух лет поручил Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету республики.



Минэкономразвития Чувашии.