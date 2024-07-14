Дмитрий Чернышенко: с помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи



О промежуточных итогах приемной кампании в университеты и колледжи сообщил зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. К тому же возможность дистанционной заявки значительно облегчает процесс передачи документов и сохраняет абитуриентам время.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через Госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», – отметил Дмитрий Чернышенко. Прием заявлений в колледжи продолжится до 15 августа, в некоторых из них возможно продление колледжами срока до 25 ноября.

Целевое обучение для студентов – это возможность отучиться на перспективном направлении, получать во время учебы стипендию и трудоустроиться сразу после выпуска. А для работодателей – гарантия, что через несколько лет к ним придут работать высококвалифицированные специалисты.

Готовить кадры для ключевых отраслей экономики, в частности, призван федеральный проект «Профессионалитет». Более 1,25 тыс. современных и оснащенных колледжей в текущей приемной кампании ожидают абитуриентов, в проекте уже участвуют более 1,8 тыс. опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

Если абитуриент планирует связать свою жизнь с наукой, то выбрать будущую специальность можно с помощью навигатора по научным специальностям нацпроекта «Наука и университеты». Найти навигатор можно на сайте наука.рф. Здесь же – информация о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов страны.

Отметим, в 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%. И стать абитуриентом, претендующим на эти места, гораздо легче с сервисом «Поступление в вуз онлайн»: в прошлом году самое быстрое заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды.