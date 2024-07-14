В детсадах и школах обнаружен фальсификат

В 63-х учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания населения Чувашии, в том числе в 4 общеобразовательных учреждениях Шумерлинского муниципального округа, обнаружено фальсифицированное сливочное масло.



Пробу масла «Крестьянского» с м. д.ж. 72,5 % производства ИП Асташкин С.В. (г. Пенза) специалисты отобрали в одном из детских садов Чебоксар. 25 июня в пробе, исследованной в лаборатории Татарского филиала ВНИИЗЖ, были выявлены несоответствия по жирно-кислотному составу. Благодаря системе прослеживаемости, разработанной Россельхознадзором, установлено, что от данного производителя с января 2024 года в социальные учреждения Чувашской Республики поступило 3,7 тонны этого масла. Поставщиками являлись ООО «Бережное», ООО «ЭНКО ПЛЮС», ООО «Комбинат питания «Ленинский», ООО «Комбинат питания «Здоровье».



Сейчас принимаются меры по противодействию обороту данной продукции.



Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.