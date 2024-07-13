Среднее профобразование с преимуществами

Месяц остается до завершения приемной кампании в ссузы (учебные заведения, имеющие свободные места, смогут продлить прием до 25 ноября), которые входят в образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Подробнее узнать о колледжах и компаниях-участниках федерального проекта в регионах страны абитуриенты могут на сайте Япроф.рф.

Федеральный проект «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования» — это инициатива развития среднего профессионального образования. Среди ключевых задач проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и максимальная ориентированность обучения на практику. Преимуществами для студентов являются сокращение срока обучения до 2,5 лет вместо 3,5-4 лет, практическая подготовка с закреплением наставников из организаций реального сектора экономики, а также гарантия трудоустройства по полученной профессии.



С каждым годом проект расширяет географию — к 2026 году к нему присоединятся все регионы страны, а к 2030 году «Профессионалитет» охватит 100 % колледжей. В Чувашии на начало текущего года создано 7 кластеров по федеральному проекту с объемом финансирования из всех источников более 760 млн рублей. Образовательно-производственные направления соответствуют задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда». В 2022 году по 100 млн рублей федеральной субсидии получили Канашский транспортно-энергетический техникум и Чебоксарский электромеханический колледж, где созданы кластеры по направлениям «Топливно-энергетический комплекс» и «Машиностроение». В прошлом году 70 млн рублей гранта получил Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции на создание кластера по направлению «Туризм и сфера услуг», по 60,5 млн рублей из федерального бюджета выделено Чебоксарскому профессиональному колледжу им. Никольского и Чебоксарскому медицинскому колледжу на формирование направлений подготовки «Педагогика» и «Клиническая и профессиональная медицина». Победителями конкурсного отбора по проекту «Профессионалитет» на 2024 год стали Новочебоксарский химико-механический техникум по направлению «Химическая отрасль» и Цивильский аграрно-технологический техникум по направлению «Сельское хозяйство». Для данных образовательных учреждений предусмотрено по 100 млн рублей гранта. На днях стало известно о победе в конкурсе Чебоксарского экономико-технологического колледжа, благодаря чему в Чувашии в 2025 году откроется еще один образовательный кластер — по отрасли «Туризм и сфера услуг». Сумма гранта составляет 70 млн рублей. Также подписано соглашение о партнерстве по отрасли «Строительство» — в 2025 году на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства будет создан образовательно-производственный кластер. Сумма федерального гранта — 100 млн рублей.



Все вышеназванные ссузы являются центрами в созданных и создаваемых кластерах. Например, в образовательном кластере по отрасли «Педагогика», инициатором создания которого выступило Правительство республики и Глава Чувашии Олег Николаев, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского станет объединяющим ядром для Канашского педколледжа, Чебоксарского училища олимпийского резерва им. В.М. Краснова, 13 общеобразовательных школ, 11 детских садов, 1 учреждения дополнительного образования и Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.



Напомним, что заявление в колледж можно подать в неограниченное количество учебных заведений через информационный портал «Госуслуги» и приложить все необходимые документы. Новинка этого года — воспользоваться сервисом теперь могут иностранцы. Для этого им нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».



Подготовила Н. Игнатьева.