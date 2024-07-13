К учебному году школы преобразятся

На территории гимназии № 8 ведется благоустройство с капитальным ремонтом уличного освещения. Работы выполняют две подрядные организации: по освещению – ООО «Электромонтаж» (сумма контракта — 3,2 млн руб.), по благоустройству – ООО «СУ-21» (сумма контракта – 15,9 млн руб.).



По состоянию на 10 июля первый подрядчик выполнил 60 % объема работ, второй – четверть. Темпы укладываются в график.



В спортивной школе г. Шумерли (стадион «Труд») выполнено более 60 % контрактных объемов. Здесь устроена кровля, утеплены три стены и в ближайшее время их покроют финишным декоративным покрытием – металлокассетами. Дизайн наружных стен предусматривает пиксельное изображение в белом, кремовом и коричневом цветах. Завершение проекта запланировано на вторую декаду августа.



По информации администрации г. Шумерли.