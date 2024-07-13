Как защитить детей от клещей?

Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда – на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках укромного местечка на коже под одеждой, где и присасывается.



Если вы решили погулять в лесу или в парке с малышом, который еще не может уверенно самостоятельно ходить или стоять, необходимо переносить его на руках или перевозить в коляске. В этом случае вы можете быть уверены, что ребенок не упадет и не сядет на траву – место обитания клещей.



При прогулке необходимо двигаться по центру дорожек, стараясь не задевать траву и кусты, растущие по краям. Если приходится передвигаться с коляской, задевая траву и кустарники, растущие по краям дорожки, нужно заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством для защиты от клещей.

Детям старшего возраста необходимо объяснять принципы поведения на опасной в отношении клещей территории.



Одежду детей акарицидными аэрозольными средствами обрабатывают только взрослые в соответствии с правилами, изложенными на этикетке к средству. Общее время обработки одежды детей из аэрозольной упаковки составляет от 30 секунд до 1 минуты в зависимости от размера одежды.



Дети являются особенно уязвимыми для клещей не только в физиологическом смысле — вследствие своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, — но и потому, что они крайне любознательны. Они всегда стремятся навстречу новому и неизвестному, даже если это опасно.



Управление Роспотребнадзора по Чувашии.