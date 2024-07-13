Почти 10 тысяч шумерлинцев и поречан прошли в первом полугодии диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Шумерлинском ММЦ и его подразделениях. В результате у 501 человека впервые выявлены заболевания системы кровообращения, у 55 — сахарный диабет, у 39 — заболевания органов пищеварения, у 25 — болезни органов дыхания и у 12 — злокачественные новообразования. Все пациенты взяты на диспансерный учет для дальнейшего наблюдения и назначения соответствующего лечения. Помимо этого, более 1 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.



Профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Каждый гражданин в возрасте от 18 до 39 лет ежегодно имеет право пройти профилактический осмотр, а 1 раз в 3 года – диспансеризацию. Для граждан в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно. Проверить своё здоровье можно как в медицинской организации по месту жительства, так и во всех фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и отделениях общей врачебной практики.



Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация относятся к приоритетным мероприятиям профилактики заболеваний, проведение которых направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. «Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития заболеваний, к которым относятся повышенный уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, — говорит врач-терапевт отделения медицинской профилактики Людмила Демидова. — Не стоит путать диспансеризацию с походом к врачу с уже существующей проблемой».



По информации Шумерлинского ММЦ.