Выше ставки и лимиты

Новшества в господдержке самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, на прошлой неделе обсудили в совместном эфире Минсельхоза Чувашии, Центра управления регионом и сообщества «Чувашская Республика».

Как отметил спикер трансляции, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, в республике механизм поддержки самозанятых начал действовать с 2022 года. В первый год действия программы субсидии получил 841 заявитель, а во второй – уже 1508. Всего же зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых, и каждый из них может возместить часть затрат на реализацию овощей и картофеля, содержание или покупку коровы, овец, коз, приобретение сельхозтехники, минудобрений, материалов для пчеловодства и не только. В бюджете на эти направления предусмотрено 225 млн рублей.



Чтобы развивать востребованную среди сельского населения господдержку, с 2024 года в правила её предоставления внесены изменения. По федеральному механизму будут компенсироваться только затраты на реализацию овощей и картофеля, при этом ставки для компенсации станут в разы выше. Если ранее за тонну проданных овощей ЛПХ возвращалось 2 тыс. рублей, то с этого года – 17,8 тыс. рублей, по картофелю вместо 3 тыс. рублей компенсируют 7,9 тыс. рублей. С этого года общероссийские субсидии по картофелю и овощам самозанятым будут предоставляться через систему «Электронный бюджет», следовательно, понадобится цифровая подпись.



К республиканским мерам стимулирования развития личных подсобных хозяйств относятся субсидии на покупку и содержание коров, овец, коз, на приобретение семени племенных быков, сельхозтехники, минудобрений, материалов для пчеловодства, на агрохимобследование почв и лабораторные испытания семян. Заявки необходимо оставлять на Инвестиционном портале Чувашской Республики. Ставки по региональным мерам для ЛПХ будут утверждены в ближайшее время и планируются на уровне прошлого года.



Еще одно нововведение – увеличение лимитов. С этого года заявитель сможет получить от государства в совокупности до 700 тыс. рублей, ранее было 500 тыс. рублей. Кроме этого, увеличивается с 50 до 200 тыс. рублей максимальный размер субсидии на одно ЛПХ в год на содержание коров, что позволит возмещать затраты на содержание всего имеющегося поголовья, а не только на 7 сельхозживотных.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Хочу купить трактор, возместят ли мне потом деньги и сколько?

Субсидии на приобретенную сельскохозяйственную технику предоставляются в размере 40 % стоимости.

После регистрации в качестве самозанятого и получения господдержки сколько лет нужно быть самозанятым?

При получении субсидии гражданин, ведущий ЛПХ, принимает обязательство быть самозанятым не менее 3 лет по истечении года, в котором получена субсидия, а при получении субсидии на приобретение техники — не менее 5 лет после года получения субсидии.

Точно за корову 70 тыс. дают? Хочу купить корову.

На приобретение молочной коровы или нетели предоставляются субсидии в размере 70 тыс. рублей, но не более 99 % стоимости коровы. Такие ставки были в прошлом году, планируются и в этом.

Я пчеловод, какую поддержку посоветуете?

Самозанятым пчеловодам также предоставляются субсидии на приобретение товаров и материалов для занятия пчеловодством в размере 40 % стоимости материалов и товаров.

Могу я как самозанятый нанять работников?

Согласно налоговому законодательству самозанятый не может иметь наемных работников.

Если я работаю библиотекарем, можно мне быть самозанятым, ведущим ЛПХ?

Да, можно. Самозанятыми могут быть как безработные граждане, люди пенсионного возраста, так и работающие граждане по основному месту работы — при условии, что продукция не реализуется основному работодателю.

Можно ли получить господдержку за технику и оборудование, купленные в прошлом году?

Если на купленные в прошлом году технику и оборудование субсидии не были предоставлены, то получить господдержку на такую технику в текущем году можно.

Сколько нужно платить налогов самозанятым?

Ставка налога на профессиональный доход зависит от типа клиента, с которым работает самозанятый. Если доход получен от физического лица, то ставка составляет 4 %. Доход от юридического лица или индивидуального предпринимателя облагается налогом по ставке 6 %.

Необходимы ли вложения собственных средств?

Субсидии предоставляются на возмещение уже произведенных затрат, поэтому сначала необходимо вложить собственные средства в приобретение техники или коров, нетелей, овец, материальных ценностей на цели субсидий, а потом уже обратиться за возмещением таких затрат.

Допускается ли приобретение бывших в употреблении техники и оборудования?

Субсидии предоставляются на приобретение сельскохозяйственной техники или оборудования, бывших в употреблении не старше 6 лет после года выпуска. В таком случае получателем субсидии дополнительно представляются документы о результатах проведенной экспертизы рыночной стоимости приобретаемых сельскохозяйственной техники или оборудования.

По информации Минсельхоза Чувашии.